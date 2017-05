Ipatinga amplia ações antidrogas

O município de Ipatinga é o pioneira em Minas Gerais a realizar a implementação de ações integradas de política contra as drogas. Na tarde de segunda-feira (23), a subsecretária de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Patrícia Magalhães Rocha, promoveu uma capacitação para mais de 40 profissionais de diversos setores da municipalidade, abordando a metodologia do Programa de Abordagem Regionalizada (PAR). O instrumento orienta os profissionais sobre ações de abordagem, sensibilização, direcionamento e acolhimento das pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas.

Até a próxima sexta-feira (26), diversas capacitações e seminários para profissionais das áreas da Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Pública serão realizados, além de gincana de prevenção às drogas para alunos da rede municipal de ensino.

Presente no evento, o vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Jésus Nascimento, ressaltou a importância de uma visão moderna para lidar com a questão das drogas: “Estes encontros promovem um nivelamento de ações, facilitam os diálogos com os diversos setores que atuam na linha de frente da prevenção e do tratamento. É importante que todos os órgãos que atuam na área estejam alinhados para efetivação dos programas e ações que estão sendo estruturados para atender aqueles que necessitam desse apoio no nosso município”, comentou.

“Em conjunto com o município”, acrescentou a subsecretária de Políticas sobre Drogas, Patrícia Magalhães Rocha, “queremos construir políticas públicas que integrem os atores e os serviços que prestam atendimento em Ipatinga na prevenção e combate às drogas, assim como o tratamento e assistência a cada caso. O encontro com esses profissionais é o marco também para a reativação do Conselho de Políticas sobre Drogas no município”, finalizou.

Nesta terça-feira (23), ações integradas entre a Polícia Militar, técnicos das Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde foram promovidas em bairros específicos de Ipatinga.