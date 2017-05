Instituto Cenibra recupera nascentes em Periquito

Em parceria com a Prefeitura de Periquito, o Instituto Cenibra deu início ao trabalho de recuperação de nascentes no município. O trabalho envolverá também a construção de fossas sépticas e adequações para promover a proteção do lençol freático da região que abastece a sede (nascente e entorno do Córrego Tavares). O Programa Melhoria da Qualidade e Quantidade de Água terá a duração de quatro anos e envolverá outras ações de preservação e educação ambiental.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura conduzirá o programa com apoio do instituto e assistência técnica da Cenibra para transferência de tecnologia no que concerne à preservação ambiental. A primeira etapa do projeto foi realizada pela prefeitura que mapeou as nascentes e fossas sépticas, dimensionando a demanda por recursos e materiais para a execução do trabalho.

O Instituto Cenibra forneceu parte do material necessário para realizar cercamento de nascentes e também o material para construção de quatro fossas sépticas. Além disso, mudas de espécies nativas têm sido plantadas para recuperar áreas.

“Com a execução do projeto, a prefeitura pretende sanar o problema de escassez de água que Periquito vem sofrendo, além de trazer mais natureza e consciência ambiental para o município.” – informa o prefeito de Periquito Geraldo Godoy.

“Acredito em parcerias igualitárias, onde todos se esforçam, dentre de suas possibilidades, para contribuir para o bem comum de forma responsável, potencializando o desenvolvimento local, protegendo os recursos naturais.” – observa Leida Hermsdorff Horst Gomes, coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais, também responsável pelo Instituto Cenibra.