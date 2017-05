Iluminação pública recebe revitalização em Ipatinga

Foi concluída nesta quarta-feira (17) a substituição de seis postes de iluminação pública na Avenida Pedro Linhares Gomes, saída de Ipatinga para Coronel Fabriciano, na altura do Morro da Usipa. Os postes estavam quebrados há vários anos, em consequência de acidentes de trânsito. Os trabalhos foram iniciados na última sexta-feira (12) e fazem parte de uma série de intervenções programadas pela Prefeitura de Ipatinga para atendimento a demandas da população.

Outro poste danificado pelo mesmo motivo foi substituído no Bairro ideal, na esquina da Avenida Pedro Nolasco com a Rua Joaquim Cardoso, próxima ao campo do Nescau. No final desta mesma via, próximo à rotatória do Bairro Esperança, começa nesta semana a implantação de rede de energia, que deverá melhorar bastante as condições de segurança no local.

Segundo relatório do Departamento de Energia e Saneamento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, os serviços estavam pendentes desde dezembro de 2015.

Também nesta semana foi concluída a troca de lâmpadas e de cabos de alimentação na região das quadras poliesportivas do Novo Centro. Os espaços esportivos estão sendo revitalizados. A Secretaria de Obras disponibilizou à Sesuma a tinta que será aplicada nas quadras nos próximos dias.