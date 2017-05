Humor e peça infantil são atrações no Centro Cultural Usiminas

Em Ipatinga, a agenda cultural de maio começa com atrações para o público infantil e adulto neste fim de semana, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Neste sábado (6), o comediante Marcelo Marrom apresenta sua nova turnê com o solo “Juro que é Verdade”, às 20h. No domingo (7), a atração é a peça infantil “A Menina e o Urso”, em cartaz às 16h.

Em “Juro que é Verdade”, Marcelo Marrom conta sua história dividida nas quatro décadas vividas em apenas 55 minutos. O enredo relata a trajetória desde sua infância até sua vida atual. Apelidos da infância e relacionamentos são alguns dos temas que Marrom aborda. No palco, ele transforma em piada seus traumas, alegrias, conquistas, decepções, sucessos e fracassos. Além disso, Marcelo apresenta o quadro “Música Por Encomenda”, onde ele mostra seu talento musical tocando violão, piano e ukulele, entre outros instrumentos.

Baseada na personagem dos contos de fada do folclore russo, com tempero brasileiro, a peça “A Menina e o Urso” conta a história de uma menina encantadora e muito bagunceira. Certo dia, ela conhece um urso e eles se tornam grandes amigos. Para tentar fazer o amigo urso falar, a garota busca uma porção mágica e a partir daí mostra ao animal a importância de aproveitar a infância valorizando a família e os amigos.

Serviço

6/5

Marcelo Marrom – “Juro que é Verdade”

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.combr: R$ 25 promocional para os 100 primeiros compradores. R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

7/5

A Menina e o Urso

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 16h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

Mais informações: 31.3822.3031