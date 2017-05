Gestantes têm atendimento ampliado em Ipatinga

Realizar acompanhamento com médico e enfermeiro, ultrassonografia e todos os exames necessários agora é uma realidade para as mulheres grávidas de Ipatinga. A nova medida, implementada em abril pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, amplia a assistência e os cuidados à saúde da mulher, beneficiando as cerca de 1.400 gestantes atendidas na rede de atenção básica.

Segundo a secretária da pasta, Kátia Barbalho, recursos na ordem de R$ 154 mil passaram a ser captados pelo município, resultando em impactos positivos na vida de quem precisa desta assistência.

“Com a reestruturação da rede municipal de saúde, implantação de novos protocolos gerenciais, nós estamos ampliando o alcance dos atendimentos. Durante muito tempo, as gestantes de Ipatinga estavam mal assistidas no Programa de Atenção à Saúde da Mulher, pelo não lançamento de informações no sistema do governo federal SIS Pré-natal. Isso impediu o repasse de verbas para o município, eliminando a priorização do atendimento às gestantes”, explica.

Com a nova gestão, segundo informou a titular da pasta, “a nossa meta era acabar com a fila de espera para esse público e garantir que o acesso, acolhimento e melhor qualidade no pré-natal fossem cumpridos, conforme preconiza a Constituição brasileira e as diretrizes do atual governo”, pontua.

“Agora, ao chegar à Unidade Básica de Saúde de sua referência, a gestante será imediatamente cadastrada, podendo realizar, no mínimo, seis consultas com médico e/ou enfermeiro durante o seu pré-natal. Ultrassons e exames básicos poderão ser realizados trimestralmente. O fechamento de toda a assistência à gestante será concluído em até 40 dias depois do parto, com a consulta de puerpério”, detalha a secretária.

HISTÓRIA DE VIDA

Depois de perder dois bebês, com aborto espontâneo, Noemi Domingos, de 27 anos, está atualmente no terceiro mês da sua terceira gestação. Para ela, ser atendida agora pelos técnicos da Unidade Básica de Saúde do seu bairro significa estar com o pré-natal em dia, garantindo-lhe mais segurança.

“Esse novo momento como mãe tem sido especial para mim. Todos os exames hormonais que me foram pedidos não demoraram a sair e com isso tenho tido a tranquilidade de saber como está o meu corpo, o estado do meu bebê. É muito bom ver o atendimento público tão eficiente e ajudando aqueles que verdadeiramente precisam”, comemorou.