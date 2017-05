Fundação Aperam Acesita tem shows musicais para adultos e crianças

Para animar este sábado à noite (20) a Fundação Aperam Acesita promove um passeio pela música sertaneja, no Teatro do Centro Cultural, em Timóteo. Durante o show “Nos Braços da Viola”, a cantora Bella Melo, de Belo Horizonte, mostra ao público clássicos do gênero, passando pela moda de viola instrumental até chegar ao mais recente sertanejo universitário.

“O público pode esperar uma mistura de sertanejo focado em mulheres e a nossa indispensável visita aos clássicos, de Chitãozinho e Xororó, a Zezé di Camargo e Luciano. São aquelas músicas que todos sabem cantar. Também vamos apresentar duas músicas autorais.”, destaca Bella Melo.

ESPETÁCULO INFANTIL

Sucesso unânime entre as crianças, as belas canções de Frozen irão envolver o público no Teatro da Fundação Aperam Acesita no domingo (21), às 17h. Em uma adaptação da história original, o espetáculo infantil “Coração Congelado”, da Fito Cia de Teatro Musical, promete encantar os pequenos. O enredo destaca a reflexão sobre as dificuldades e a importância do perdão.

Serviço

Nos Braços da Viola / Bella Melo

20/05, às 20h

Classificação livre

Ingressos antecipados/meia entrada: R$15. No dia/inteira: R$30

Coração Congelado / Fito Cia de Teatro Musical

21/05, às 17h

Classificação livre

Ingressos antecipados/meia entrada: R$10. No dia/inteira: R$20