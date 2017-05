Fundação Aperam Acesita tem música e teatro neste final de semana

O grupo “Foles e Cordas” apresenta o “Tributo à Música Popular Brasileira”, com canções de grandes compositores brasileiros no Teatro da Fundação Aperam Acesita, em Timóteo, neste sábado (06) às 20h. O grupo relembra sucessos de Alceu Valença, Almir Sater, Luiz Gonzaga e Zé Ramalho.

“A ideia é tocar a boa música brasileira, qualidade de tempos antigos que resistiram ao tempo e permanecem em nossas lembranças. Por isso a gente escolheu a palavra tributo. Além disso, vamos prestigiar os artistas da região, com a participação Jorge Soares, que fará alguns números de dança e Marcone, excelente músico que amplia nosso espetáculo”, comenta Ronaldo Claret, do Grupo Foles e Cordas. O show também conta com a participação especial de Marcony Carvalho e Jorge Soares. A entrada é gratuita, mediante doação de um litro de leite.

No domingo (07), às 16h30 e 18h*, o Espaço Cultural Casa Laboratório vai contar três histórias da cultura popular sobre macacos. No palco, uma atriz e percussionista envolverá as crianças em contação de histórias com o convite para ajudar a compor os personagens, as músicas e os contos. A classificação é livre. Os ingressos antecipados/meia entrada custam R$10; no dia/inteira: R$20.

*Somente será aberta a segunda sessão após esgotarem os ingressos da primeira sessão.