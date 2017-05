Fundação Aperam Acesita promove “Educando para a cidadania”

Como resultado do esforço coletivo entre a Fundação Aperam Acesita, Conselho da Criança de Timóteo, secretarias municipais de Educação e Cultura e da Assistência Social, o Projeto Educando para a Cidadania mudará a rotina de crianças e adolescentes de Timóteo. Com recurso captado pelo Conselho da Criança junto à Fundação Itaú Social e tendo a Fundação Aperam Acesita como executora da proposta, o projeto tem como foco principal ações que contribuam para o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes.

O lançamento oficial da iniciativa, que beneficiará especialmente a regional sudoeste de Timóteo, foi realizado na Praça CEU e contou com a presença do presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino; do vice-prefeito de Timóteo, Carlos Vasconcelos; da presidente do Conselho da Criança, Neide Morais; da secretária de Educação de Timóteo, Guaraciaba Gomes; da secretária de Assistência Social, Carmem Miranda; e de representantes do grupo gestor do projeto.

O objetivo é oferecer práticas socioeducacionais sistematizadas nas áreas cultural, artística, esportiva, de lazer e socioassistencial que possam contribuir para a formação da cidadania, a promoção da inclusão social e a redução dos índices de vulnerabilidade social, favorecendo o desenvolvimento integral de 350 crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. Para coordenar todo esse trabalho, uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, atuará diariamente no ambiente escolar.

Para o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, o grande objetivo do projeto é integralizar e socializar as crianças e adolescentes da regional, contribuindo para o fortalecimento de suas estruturas familiares. “É nosso papel ser exemplo para essa geração em formação, eles são nossos aprendizes. Queremos nos reunir novamente em alguns meses e comemorar os frutos desse trabalho”, disse.

O projeto oferecerá acompanhamento pedagógico, aulas de futsal, música, judô, inglês, capoeira, grafite, jardinagem, xadrez e empreendedorismo. A diretora da Escola Municipal de Timóteo, Márcia Lessa Nunes, conta que “o projeto fará com que as crianças trabalhem e aprimorem suas inteligências múltiplas, despertando talentos diversificados com um currículo mais rico”.