Fundação Aperam Acesita promove Caminhada ao Mirante

Em Timóteo, o Dia Mundial do Meio Ambiente será comemorado com passeio por paisagens naturais e integração com a natureza. A Fundação Aperam Acesita promove a Caminhada ao Mirante, no próximo sábado (3), com saída às 7h do estacionamento do Centro de Educação Ambiental da Aperam – Oikós.

Com um percurso de 14 km em estrada, incluindo ida e volta, o objetivo é incentivar a prática esportiva de maneira sustentável. São aproximadamente três horas de caminhada por um cenário de áreas naturais preservadas, com pausa no mirante para hidratação e apreciação. A previsão de chegada ao Oikós é às 12h. Quem for participar deve utilizar calçado fechado, roupas leves e próprias para a prática de caminhada. Também é muito importante levar repelente e obrigatório que cada um tenha sua garrafa de água.

A idade mínima para participação é 12 anos e os menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis legais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima sexta-feira (2), das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo telefone 31 3849-1101. As vagas limitadas.