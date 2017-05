Fundação Aperam Acesita mostra artesanato do Jequitinhonha

Um artesanato rico em histórias e regionalismo. Anualmente, a Exposição “Artesanato do Vale do Jequitinhonha, Vale do Aço e região” encanta quem passa pelo Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita. Realizada em parceria com a Aperam South America e Aperam BioEnergia, neste ano as peças estarão em exposição até o dia 4 de junho, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Nesta edição a mostra receberá, em parceria com a Cenibra, associações de artesanato do Vale do Aço e região.

A artesã Aparecida Maria da Silva, da Associação de Artesãos de Cachoeira Escura (Grupo Grace), conta que entre as peças expostas estão painéis, luminárias, fruteiras e outras peças decorativas. “Eu e o grupo nos sentimos muito honrados com esse convite. Fico muito feliz e a expectativa é grande. São dias de aprimoramento de técnica para desenvolvermos o que está exposto. É um trabalho diferenciado, portanto estendemos esse convite para toda comunidade”, disse. No total, são mais de 70 artesãos e mais de 500 peças em argila, bambu, palha e celulose que podem ser apreciadas e adquiridas pelo público.

Serviço

Neste sábado (13/05), de 10h às 16h, o Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita estará aberto para visitações.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 31 3849-7744.