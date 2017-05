Fiemg debate “Integridade nos Negócios” e ações contra a corrupção

O conceito de ética nas empresas e sua contribuição na competividade e melhoria de suas relações com seus stakeholders norteou o workshop “Integridade nos Negócios”, promovido ontem (24), pela Fiemg Regional Vale do Aço. Ministrado pela coordenadora do Núcleo da Gerência de Responsabilidade Social e Empresarial do Sistema Fiemg, Flávia Dias de Castro, o workshop, contou com a participação de 34 representantes de empresas que acompanharam durante todo o dia temas relacionados a lei anticorrupção, código de ética, contextualização da corrupção e como trabalhar contra esse movimento, buscando a integridade nos negócios.

“Essa é a segunda etapa do Seminário Regional de Responsabilidade Social Empresarial realizado em março deste ano, em Ipatinga. A partir de agora com o entendimento da realidade dessas empresas, vamos montar grupos de trabalho para atender e apoiar suas demandas junto ao Comitê de Cidadania Empresarial (CCE)”, explicou a coordenadora.

Convidada a apresentar o Pró ética, a auditora da Controladoria-Geral da União (CGU), Leice Maria Garcia, enfatizou o programa que visa fomentar a adoção voluntária de medidas de integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que, independente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas com a prevenção e o combate à corrupção e outros tipos de fraudes.

O presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, ressaltou a importância da discussão no atual cenário político – econômico do país. “A falta de credibilidade que assola o país é uma realidade e o mundo empresarial não se exclui. Precisamos reforçar padrões morais de comportamento a partir da análise dos nossos negócios. A empresa precisa de pedidos, mas não é todo pedido que interessa a empresa.”, exemplificou.

Para o presidente debater “Ética e Integridade nos Negócios” é um exercício diário e implica na mudança de cultura. “Estamos criando um ambiente de troca de experiências e diálogo no que tange ética, integridade e transparência. A Fiemg, através da área de Responsabilidade Social Empresarial, está à disposição para orientar tanto empresários, quanto poder público, através do Pró-ética, que esperamos, no próximo ano, ter a representação do Vale do Aço nesse programa de fomento à integridade”.

Para a empresária Beatriz do Carmo Duarte a solução para a integridade nos negócios está na mudança de comportamento. “Agora mais do que nunca, a compreensão desses fatores representa a reconstrução de uma cultura favorável ao desenvolvimento ético da sociedade, e ao mesmo tempo, a sustentabilidade desejável dos negócios”.

O PROGRAMA

O Pró-ética foi criado em 2009, em parceria com o Instituto Ethos de Empresas. A iniciativa, pioneira na América Latina, é um reconhecimento do Governo Federal a empresas que, independente do porte ou ramo de atuação, investem em boas medidas de prevenção e combate à corrupção. Este ano, o prazo para adesão ao programa encerrou-se no dia 5 de maio.

Segundo Leice Garcia, devido à baixa participação das empresas de Minas Gerais a CGU firmou um acordo de cooperação com a Fiemg, onde a Regional Vale do Aço está liderando o processo dentro do sistema. “Iremos apoiar e auxiliar a Fiemg através de capacitações e discussões de forma que os empresários de Minas possam identificar como irão aderir ao movimento e fazer da indústria de Minas referência no quesito ética e integridade.”, ressaltou.

De acordo com a auditora, o programa não tem custo e incentiva o desenvolvimento do sistema de integridade das organizações, no modelo de consultoria. “Esse modelo reconhece a empresa em um novo momento histórico, essa é a principal vantagem competitiva de parcerias internacionais, inclusive, de mercado e evidentemente, para a própria sociedade.” – cita.

Vale ressaltar que em 2016, 195 empresas se inscreveram e apenas 26 receberam o selo Pró-ética. “Estamos em um processo de construção de uma nova sociedade. Acredito que da mesma forma que as pequenas e médias empresas, por exemplo, obtiveram, em termos de ordenamento jurídico, algumas vantagens competitivas, especialmente quando ficam em situação de igualdade de processos licitatórios; no futuro, as empresas pro-éticas, caminharão para que o próprio ordenamento jurídico possa se abrir para ampliar a vantagem competitiva das empresas.”, concluiu.

Serviço

Empresários interessados no tema poderão entrar em contato com a consultora de projeto social da Fiemg, Patrícia Barbosa, através do telefone 31 3822-1414 ou email respsocial-va@fiemg.com.br.