Fiemg abre inscrições para os Jogos Sesi no Vale do Aço

O Serviço Social da Indústria (Sesi) abriu inscrições para a etapa local dos Jogos Sesi 2017. No Vale do Aço. Industriários dos municípios de Santana do Paraíso, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo poderão se inscrever até o dia 6 de julho.

Os jogos serão disputados nas seguintes modalidades: futebol de campo, futsal (masculino/feminino), futebol society 7 máster (a partir de 35 anos completados em 2017), futebol society 7 livre (a partir de 16 anos), futebol society senior (a partir de 45 anos completados em 2017), voleibol de quadra (masculino/feminino),basquete (masculino), tênis de mesa, xadrez, peteca ,truco, atletismo, handebol, judô, queimada e natação (masculino/feminino).

Para Rodrigo Assumpção, supervisor de Esportes e Atividades Físicas Empresariais, a competição integra as atividades de esporte e lazer desenvolvidas pelo Sesi para elevar a qualidade de vida dos industriários, contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho e elevação da produtividade e competitividade das empresas.

O supervisor ressalta ainda que as empresas poderão inscrever quantas equipes quiser em todas as modalidades. “No truco a dupla poderá ser formada por um industriário e um familiar ou amigo. Já no tênis de mesa, o industriário poderá participar nas categorias simples e duplas, assim como na peteca”.

Serviço

Os jogos terão início no dia 11 de julho com a solenidade de abertura no Sesi – Ipatinga – Rua Wenceslau Brás, 65, Imbaúbas. Mais informações pelo telefone 31 3823-3029.

As inscrições serão realizadas através do e-mail rassumpcao@fiemg.com.br. Interessados poderão solicitar a ficha para preenchimento e participação nos Jogos.