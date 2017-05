Fabriciano terá Campanha de Vacinação Antirrábica

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança da Saúde, inicia no mês de junho a Campanha de Vacinação Antirrábica em animais. A vacina será aplicada nos dias 3, 10, 24 de junho e 1 de julho, na zona urbana do município e, nos dias 8 e 9 de julho, ocorrerá a campanha na zona rural (Cocais). Neste ano, a meta é vacinar 11.270 cães e 1.200 gatos no decorrer da campanha.

Todos os cães e gatos acima de três meses deverão ser vacinados. Aqueles que receberão a vacina pela primeira vez deverão tomar a segunda dose, depois de um mês, na Seção de Controle de Zoonoses e Endemias, na Rua Afonso Damasceno, 839, Bairro Nazaré, de segunda à sexta, de 08h às 17h. O setor funcionará durante todo o mês de junho como posto fixo, para quem não puder levar o animal nos dias da campanha.

O coordenador do Setor de Endemias, Adelson Marcelino de Arruda, explica que a vacina antirrábica é a melhor forma de prevenir a raiva. “Vacinação é o método de proteção mais confiável e eficaz contra a raiva, quanto mais cães e gatos forem vacinados, maior será a proteção geral para cada município. Por isso todas as pessoas que tem cães e gatos devem levá-los para vacinar”, ressalta Adelson.

Serviço

Serão 44 postos de vacinação divididos nos quatro dias. O horário da vacinação será de 8h às 17h. Mais informações pelos telefones: 3846-7614 ou 0800-285-7790.