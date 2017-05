Expo Usipa terá espaço automotivo e outlet

A dois meses do início da Expo Usipa, em Ipatinga, a organização do evento anuncia algumas das novidades que o evento trará nesta 29ª edição da feira e 3ª Expor Outlet, de 19 a 21 de julho. Nos três dias de exposição, mais de 110 empresas de todo o país e até do exterior apresentam grandes novidades do mercado nas mais diversas áreas da indústria, comercio e prestação de serviço. De novas tecnologias para a indústria, a carros e flores, os visitantes encontrarão grandes inovações nos 15m² de área, dedicados à exposição de produtos e consolidação de marcas.

Marcando seu terceiro ano no evento, a Expor Outlet tem o apoio da Aciapi/CDL e envolve dezenas de lojistas de Ipatinga com muitas novidades em roupas, calçados, bolsas e acessórios, tudo preparado para atender com classe e bom gosto o diverso público visitante da feira.

NOVIDADES

A Expo Usipa irá dedicar área para o Espaço Automotivo, com presença confirmada da Fiat, através da concessionária Dinauto, e Honda, com a Saitama; além da MG Motos e da Auto Som. Segundo o diretor Comercial da Dinauto, Helio César Rodrigues de Queiroz, o sucesso das edições anteriores e a expectativa de recuperação do segmento automobilístico do Brasil foram uns dos motivos que garantiram a participação da empresa na mostra deste ano. “Sabemos da importância deste segmento para movimentar nossa economia. Sendo assim, vamos aproveitar o novo espaço para apresentar ao público a evolução dos nossos produtos e lançamentos de novos motores e modelos. Uma das grandes novidades de 2017 é o mais aguardado veículo hatch lançado pela Fiat no Brasil: o Fiat Argo.”, conta o diretor.

Além dos automóveis a feira promete mexer ainda mais com o sentimento dos visitantes e de todos os expositores, que poderão apreciar várias espécies da flora no Espaço LeveFlor. A empresária e expositora Antônia Aparecida Braga, que há 12 anos participa da Expo Usipa, considera uma grande oportunidade poder exibir a beleza das plantas e flores num espaço maior. “O Espaço Leve Flor, será uma oportunidade de atendermos com mais qualidade os visitantes e oferecer mais espécies e quantidade de plantas e flores que comercializamos. Vamos surpreender nossos visitantes.”, garante a empresária.

Na área da indústria que ocupa a maior parte da exposição, inúmeras novidades serão apresentadas ao público, entre técnicos, engenheiros, trainner, universitários e etc. A empresa General Instruments, participante da Expo Usipa há nove edições, fará durante o evento o lançamento de um produto: o Spray Bump Test. “Fabricado pela Portagas, com exclusividade para a General Instruments, o Spray Bump Test simplificará a função de Teste de Resposta dos Detectores de Gás (bump test) e contribuirá com o aumento da segurança no dia a dia dos usuários”, explica Maíra Reia, coordenadora de Vendas da empresa.