Ex-atleta da Usipa integra a Seleção Brasileira no Mundial de Vôlei

O jogador de vôlei Bruno Amorim Gonçalves (21), formado nas categorias de base da Usipa, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira Sub-23 na disputa do Campeonato Mundial de Voleibol. Bruno, que atualmente defende a camisa do JF Vôlei de Juiz de Fora, começou a treinar na Usipa, em 2010, na categoria iniciante.

Natural de Governador Valadares, Bruno deixou a cidade natal, levando na bagagem o sonho de um dia se tornar jogador profissional. Aos 15 anos, o atleta, adquirido grande conhecimento técnico e tático na escola de Voleibol da Usipa, precisava seguir para categorias mais avançadas, assim foi jogar no Sada/Cruzeiro.

Na temporada 2016, jogando na categoria adulto, Bruno competia a Superliga e sua excelente atuação em quadra foi observada pelo o técnico da Seleção Brasileira, Giovane Gávio. A convocação para integrar a Seleção Brasileira veio na última segunda-feira (8), quando Giovane Gávio anunciou os nomes dos talentosos atletas que defenderão o país no Mundial, a ser realizado em Cairo, no Egito, no mês de agosto.

O ex-usipense joga na posição central e, segundo o coordenador de Voleibol da Usipa, Josias Alves da Silva, sempre se destacou no domínio de quadra, na dedicação e trabalho em equipe. Para Josias, o jogador não perdeu a sua essência no atual time. “Bruno sempre foi hábil jogando como Central, e além de seu talento intrínseco, era solidário à equipe e dedicado aos treinos, com certeza isto foi um diferencial na hora da convocação” afirma Josias.

O gerente de Esportes da Usipa, Nilson Moura de Oliveira, enfatiza que “o clube tem muito orgulho de formar grandes atletas e cidadãos, pessoas que não desistem dos seus sonhos e lutam dia a dia em prol de conquistar seus objetivos e metas, como é o caso de Bruno Amorim, e tantos outros que passaram pela Usipa, a citar as atletas olímpicas Flávia Delaroli (natação), Edilene Andrade (judô), Juciely Barreto (voleibol), e a medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim, Lucimar Moura (atletismo)”.

MUNDIAL

O Campeonato Mundial da categoria Sub-23 reunirá as 12 principais Seleções de Voleibol do mundo e será disputado em Cairo, no Egito, entre os dias 18 a 26 de agosto. Esta competição é realizada a cada dois anos e está em sua terceira edição.

Em 2013, 1ª edição, teve como sede o Brasil, com jogos realizados em Uberlândia. Na ocasião, a equipe brasileira sagrou-se campeã do mundial. Na segunda edição, em 2015, o evento foi disputado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com vitória da Rússia.