Escolas trabalham cultura afro-indígena em Ipatinga

Alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Martins da Silva, no Bairro Jardim Santa Clara, em Ipatinga, realizaram nesta quarta-feira (3) apresentações culturais do Projeto Afro-indígena. Crianças de creche e pré-escola tiveram oportunidade de conhecer e valorizar as manifestações culturais dos negros e índios, dentro de um processo didático que visa construir uma imagem positiva destas etnias na sociedade.

O trabalho foi produzido em conjunto pela coordenadora, professoras, assistentes e toda equipe do CMEI, abrangendo vídeos, histórias, gravuras, músicas e comidas típicas. As apresentações culturais fecharam a programação, que foi cumprida durante um mês.

Para a diretora da escola, Kesiane de Souza Ribeiro Borges, é importante a educação infantil trabalhar questões raciais com as crianças, já que é uma forma de combater o preconceito, apresentando aspectos como as maneiras de se vestir e comer nas culturas diferentes. “Desde a educação infantil precisamos trabalhar o combate à discriminação e preconceito racial, melhorando assim a convivência escolar. Quanto mais cedo nossas crianças aprenderem a lidar com as diferenças, mais respeito haverá no futuro. Vão aprender a aceitar e lidar melhor com o outro”, sintetizou.