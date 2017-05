Escola de Vida da Cenibra aborda de ecologia e saúde integral

O Campus Piau da Rede de Ensino Doctum, em Caratinga, recebe nesta sexta-feira (19), o terceiro módulo de capacitação do Projeto Escola de Vida, com o tema Ecologia e Saúde Integral. Participarão 130 professores da rede pública de ensino de Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo e Pingo D´Agua.

Por meio de uma parceria da Cenibra com a Fundação Relictos, o projeto é desenvolvido com professores do 1º ao 5º ano das séries iniciais do ensino fundamental das escolas localizadas nos municípios de atuação da empresa. Ao longo de um ano, por meio da discussão e desenvolvimento de conceitos sobre o meio ambiente e métodos de sensibilização e divulgação junto aos estudantes, a iniciativa dissemina a consciência ambiental e a valorização da natureza em sintonia com as questões ambientais contemporâneas, tais como a prevenção e combate a incêndios florestais, e a gestão de recursos hídricos. No encontro desta sexta-feira serão realizadas dinâmicas e interpretações de textos temáticos para promover a reflexão e prospecção de estratégias de ensino de forma a potencializar o relacionamento do ser humano com o meio ambiente de forma integrada.

“A Educação Ambiental é um dos pilares de uma sociedade sustentável. Ciente disso, diversas empresas e instituições promovem ações para consolidar os conceitos e comportamentos responsáveis de forma a garantir equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a conservação dos recursos naturais. O Escola de Vida há 21 anos gera frutos sustentáveis neste sentido. No total, foram 2.268 professores formados nestes anos de sucesso, com 431 escolas envolvidas.” – declara Leida Hermsdorff Horst Gomes, coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais.