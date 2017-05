Encerram-se domingo inscrições para ‘Aprendizes da Usiminas’

Termina no próximo domingo (14), o período de inscrições para o processo seletivo do Programa de Aprendizes da Usiminas. As vagas abertas são para Operador de Movimentação e Armazenagem de Cargas e para Operador de Processos Siderúrgicos.

A oportunidade é destinada a estudantes a partir do 3º ano do ensino médio e os interessados devem se inscrever diretamente no site da empresa – www.usiminas.com. As aulas terão início no mês de julho com oportunidades também para pessoas com deficiência.

Os cursos serão realizados pelo Senai, no Centro de Formação Profissional Rinaldo Campos Soares, no Bairro Horto, em Ipatinga. A parte prática será desenvolvida na Usina de Ipatinga e Unigal. Os alunos selecionados receberão bolsa de estudos, assistência médica e seguro de vida.