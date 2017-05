Empresários de Fabriciano buscam orientações dos bombeiros

Representantes da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano e da Associação Comercial e CDL de Coronel Fabriciano, se reuniram na 3ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, em Ipatinga, na tarde desta terça-feira (9). Em pauta, questões ligadas à emissão do Auto de Vistoria da corporação (AVCB). O encontro foi realizado por iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, vereador Leandro Xingó, o Xingozinho (PSD).

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 400 estabelecimentos comerciais de Coronel Fabriciano foram notificados sob a necessidade de adequação para o recebimento do certificado, que atende às medidas mínimas de prevenção contra incêndios nas edificações.

No encontro, com o comandante regional dos Bombeiros, major Alexsandro Nunes, participaram, além do vereador Xingozinho, o presidente da Associação Comercial de Coronel Fabriciano e Câmara de Dirigentes Lojistas (Acicel-CDL), Marco Túlio Lamounier; o secretário de Governança de Desenvolvimento Econômico, Antônio Eugênio – que representou o Prefeito Dr. Marcos Vinícius (PSDB) – e o vereador Beto Cavaleiro (PMDB). A pedido dos participantes, um novo encontro foi agendado para o próximo dia 30, às 8h, no auditório da Acicel-CDL, quando a corporação prestará esclarecimentos aos comerciários do município quanto às exigências para a obtenção do AVCB.

“Tendo em vista que o comércio de Coronel Fabriciano impulsiona a nossa economia local, solicitamos do Corpo de Bombeiros uma maior orientação aos nossos empresários comerciantes no que diz respeito às notificações e prazos de adequação, para que eles obtenham o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Essa orientação passa pelo agendamento desse encontro que marcamos no dia 30, que terá a participação dos comerciários. Essas palestras e oficinas dos Bombeiros, no fim desse mês, terão o apoio da Câmara ,e da Administração Municipal de Coronel Fabriciano”, frisou Xingozinho.

Marco Túlio Lamounier classificou como produtiva a reunião desta terça. “O Corpo de Bombeiros se prontificou a nos ajudar a respeito desse assunto. Estamos numa época difícil, mas se não abordarmos esse tema (adequação), não sairemos dele. Quero aqui enaltecer este trabalho em conjunto da Acicel-CDL, Câmara Municipal, Prefeitura e Corpo de Bombeiros, na busca por aquilo que é bom para a nossa cidade”, destacou.

PRAZOS

Uma vez notificado sobre a necessidade de adequação para a obtenção do AVCB, o estabelecimento comercial possui 60 dias para promover as correções. Caso julgue o prazo insuficiente, o comerciário poderá requerer a prorrogação junto ao Corpo de Bombeiros. Em caso de segunda notificação, o prazo é de 30 dias.

“Essa manifestação (Poder Público fabricianense e Acicel-CDL) nos trouxe uma luz no sentido de buscarmos soluções para a situação discutida, que já perdura por muito tempo e que vai ajudar o comércio da cidade. Compreendemos a realidade, fazemos parte dela e traremos soluções aos comerciantes na medida do possível”, salientou o Major Alexsandro Nunes.

Antônio Eugênio avaliou que, por falta de conhecimento técnico, o próprio empresário acha difícil promover as adequações. “Porém, fomos informados na reunião desta terça de que 90% dos casos notificados podem resolvidos com pouco investimento”, afirmou.