Empreendedores do agronegócio se reúnem no Vale do Aço

Os produtores rurais e empreendedores do Vale do Aço vão se reunir com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas) para debaterem sobre a fiscalização no agronegócio. O evento faz parte das atividades da terceira etapa do projeto de Fiscalização do Agronegócio do Crea-Minas, iniciado em 2015.

O encontro será realizado no dia 10 de maio de 2017, no auditório do Crea-Minas, em Ipatinga, às 09h30. Nessa reunião, os produtores rurais e empreendedores de Zootecnia bovinocultura, avicultura, suinocultura, entre outros serão orientados sobre a fiscalização do conselho, esclarecendo as dúvidas sobre os critérios de fiscalização neste setor e sobre a regularização das atividades e dos profissionais que nela atuam.

Também vão participar do encontro representantes do agronegócio da região, instituições do setor, profissionais e demais interessados no tema. Já a ação de fiscalização será realizada entre os dias 19 e 23 de junho de 2017, nos municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Belo Oriente, Naque, Açucena, Antônio Dias, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, Periquito, São José do Goiabal.

Segundo o fiscal da Regional Vale do Aço do Crea-Minas, engenheiro de produção Vinicius Paiva, essa será uma oportunidade para esclarecer a função do Crea-Minas e a sua fiscalização. “O objetivo da reunião é apresentar para os participantes o papel do Crea junto a sociedade, como também os critérios utilizados na fiscalização, sendo que o resultado deste trabalho garante segurança a estes produtores e empreendedores quanto à regularidade e à habilitação dos prestadores de serviço por eles contratados”, afirma Vinicius.

As ações de fiscalização têm como objetivo a constatação da regularidade nas atividades de base tecnológica, verificando a responsabilidade técnica através do registro das empresas e dos profissionais responsáveis técnicos no Conselho, bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.). O fiscal explica que a presença destes profissionais em todas as etapas da cadeia produtiva garante a aplicação das melhores e mais modernas técnicas, maior produtividade com menor custo e com segurança alimentar, além de atender a todas as exigências legais, sendo isto o desejado pelo mercado consumidor.

BALANÇO

A segunda etapa da fiscalização na Vale do Aço, realizada entre os dias 26 e 30 de setembro de 2016, nos municípios de Caratinga, Manhuaçu, São Domingos das Dores, Mutum, Lajinha, Santa Rita de Minas, Piedade de Caratinga, Alto Caparaó, Caparaó, Alto Jequitibá, Durandé, Manhumirim, Matipó, Reduto e Martins Soares, focou no agronegócio de cafeicultura, sendo 102 o número total de verificações. Em todo o estado, foram 2.623 ações de fiscalização, distribuídas em 11 tipos de empreendimentos do agronegócio.

O gerente de Fiscalização do Crea-Minas, engenheiro mecânico Guilherme Rodrigues destaca que os resultados foram positivos. “Os dois anos passados do Projeto ‘Especialização da Fiscalização no Agronegócio’ apresentaram resultados surpreendentes e bastante satisfatórios. Esse sucesso se deve, além da nova metodologia implementada, ao comprometimento da equipe de Fiscalização quanto aos objetivos a serem alcançados e à compreensão dos empreendedores sobre a importância da regularização das atividades de base tecnológica desempenhadas no campo do agronegócio e nos demais empreendimentos relacionados”, afirma Guilherme.

Serviço

Data: 10/05/2017

Horário: 09h30

Local: Auditório do Crea-Minas – Rua Uberlândia, 96, Centro – Ipatinga.