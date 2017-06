Em Ipatinga, neste sábado, uma ‘Viagem ao Centro da Terra’

O professor de geologia Otto Lindenbrock e seu sobrinho Axel têm uma importante missão: descer em um vulcão na Islândia para alcançar o centro da Terra. Auxiliados por recursos visuais de ponta, como projeções de vídeo, os artistas André Schulle, Bruno Rudolf e Ricardo Rodrigues, da Cia Solas de Vento, se inspiraram no livro homônimo de ficção científica do escritor francês Júlio Verne para criar Viagem ao Centro da Terra, em cartaz neste sábado (3), às 16h , no Teatro do Centro Cultural Usiminas.

O projeto, com o patrocínio da NET e Claro, por meio do Incentivo da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, mais uma vez apresenta um belo espetáculo infantil, que trata de uma intrigante viagem, que busca desvendar os mistérios do mundo subterrâneo. Uma aventura repleta de descobertas fantásticas e inusitadas.

O espetáculo é a segunda peça de uma trilogia que está sendo criada pela companhia em homenagem à obra de Júlio Verne. A primeira, Volta ao Mundo em 80 Dias, foi dirigida por Carla Candiotto, em 2011, tornando-se sucesso de público e crítica – foi premiado pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) nas categorias Melhor Ator (Bruno Rudolf) e Melhor Diretor (Carla Candiotto).

A Companhia Solas de Vento nasceu em 2007, em São Paulo, da parceria entre o francês Bruno Rudolf e o brasileiro Ricardo Rodrigues. Desde então, a companhia utiliza em sua dramaturgia a mescla de elementos do teatro gestual, das técnicas circenses e da dança contemporânea agregados à pesquisa de projeção de vídeo ao vivo. A simbiose desses elementos é suporte para uma linguagem que transita entre gêneros, criando corpos, espaços e situações inusitadas.

Serviço:

Viagem ao Centro da Terra – Projeto Mostra de Teatro

Dia: 3 de junho

Horário: 16h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Classificação: livre

Duração: 1h10

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 25, meia entrada estendida a todas as categorias até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia-entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos e maiores de 60). Crianças até 3 anos, no colo, não pagam ingresso.

Eventim: www.eventim.com.br