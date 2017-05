Diretor da FSFX é de novo escolhido um dos 100 Mais Influentes da Saúde no Brasil

Pela segunda vez, o diretor executivo da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e diretor corporativo de Recursos Humanos da Usiminas, Luís Márcio Araújo Ramos, é eleito um dos 100 Mais Influentes em Saúde, agora na categoria Sustentabilidade. O prêmio, promovido pelo Grupo Mídia/Revista Healthcare Management, foi entregue ontem (18), no Clube Sírio, em São Paulo. Em sua quinta edição, o “Oscar da Saúde” visa homenagear as 100 personalidades que mais se destacaram no último ano na saúde brasileira.

O segmento Sustentabilidade reconhece a implantação de práticas, processos e inovações que permitem a geração de resultados diferenciados e crescimento dos negócios. Na Fundação São Francisco Xavier, o programa Otimizar para Sustentar, lançado em 2010 e que já está no sétimo ciclo, por exemplo, possibilita ganhos expressivos na negociação de insumos e revisão dos contratos e dos processos de trabalho. Há dois anos, foi incorporada a metodologia Lean Six Sigma.

“Na fundação, tratamos de fazer nosso dinheiro valer mais. Na vertente das despesas, buscamos ganhos diretos na compra, padronização e correta utilização de insumos, busca de isenções e revisão de processos, eliminando qualquer tipo de retrabalho ou desperdício. Isso sem impactar na qualidade dos nossos serviços. Na vertente das receitas, avaliamos permanentemente iniciativas que possam contribuir com a geração de resultados”, explica Luís Márcio.

O prêmio também reconheceu executivos em outras áreas Gestão, Qualidade, Indústria, Entidades Setoriais, Saúde Suplementar, Filantropia, entre outros. No total, são 20 categorias com cinco escolhidos em cada uma, não havendo ranking entre os ganhadores. Os homenageados são executivos de hospitais, indústrias, operadoras de saúde, empresas e outros players que fomentam o segmento.

“É com muita alegria que recebo este prêmio em nome de toda equipe da fundação. O reconhecimento em um dos mais importantes eventos sobre negócios em saúde do país reforça a nossa marca nos últimos anos, que tem sido crescer com ações empreendedoras, expressas sob a chancela da sustentabilidade. Isso demonstra que a instituição está no caminho certo de uma atuação reconhecida e eficiente com serviços de qualidade aos clientes”, agradece Ramos.

Para o diretor executivo da FSFX, a atuação em conjunta com empresas, governos e a comunidade de forma ética e eficiente elevou à instituição a um patamar diferenciado. “Em parceria com a Usiminas e o poder público em todas as esferas, temos fortalecido nossa atuação, com a melhoria de processos e de atendimentos em serviços de saúde, com a máxima qualidade e segurança. O que só eleva nosso compromisso com as pessoas, um dos valores da instituição, que é o de fazer mais, melhor, com as melhores e mais seguras práticas, em menor tempo e com a máxima qualidade e eficiência naquilo que propomos a fazer”, finaliza.

A PREMIAÇÃO

Para chegar aos nomes homenageados, o Grupo Mídia, responsável pela revista Healthcare Management, ouviu a comunidade através de votos pela internet e de uma pesquisa de mercado feita pela própria empresa. Com todas essas informações em mãos, o Conselho Editorial do Grupo Mídia elege os 100 Mais Influentes da Saúde.

Juntamente com Luís Márcio, na categoria Sustentabilidade também foram homenageados Carlos Joussef, presidente da Unimed Piracicaba; Maurizio Billi, presidente do Grupo Eurofarma; Neide Kawabata, diretora da B Braun Medical; e a Dra. Silvia Brandalise, médica oncologista professora da Unicamp que preside o Centro Infantil Boldrini, em Campinas.

A Fundação São Francisco Xavier foi criada pela Usiminas em 1969, como braço social da siderúrgica nas ações de saúde e educação. Hoje, com quase cinco mil colaboradores, a instituição filantrópica administra seis unidades de negócio: o Hospital Márcio Cunha – o maior o Leste de Minas Gerais, em Ipatinga; o Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira; a operadora de planos de saúde Usisaúde – uma das maiores do estado com 144 mil vidas; um Centro de Odontologia Integrada; o Colégio São Francisco Xavier; e o Serviço de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional FSFX, que atende a mais de 100 mil vidas de grandes empresas do país.