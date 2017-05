CONFIRMADO: Paul McCartney faz nova turnê no Brasil

VEJA AS INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE COMO ADQUIRIR O INGRESSO –

Agora é oficial: Paul McCartney estará de volta ao Brasil, em 2017. O ex-Beatle apresenta a turnê One On One em Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Salvador. As vendas de ingressos começam nesta sexta-feira (5) para clientes cartão Elo e 8 de maio para o público em geral.

A nova turnê de Paul foi lançada nos Estados Unidos em 2016 com 41 apresentações em 12 diferentes países para um público de mais de 1.2 milhão de pessoas. Clientes cartão Elo terão pré-venda exclusiva para os shows de Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte, entre os dias 5 e 6 de maio, começando às 0h01 do dia 5 pela internet (www.ticketsforfun.com.br), 10h na bilheteria oficial de Porto Alegre (sem taxa de conveniência – Estádio Beira-Rio), bem como nos pontos de venda espalhados pelo Brasil. As vendas para o público em geral começam a partir da 00h01 do dia 8 de maio pela internet e 10h nas bilheterias oficiais e pontos de venda. A turnê, no Brasil, é apresentada por Cartão Elo e tem realização de MPL, Marshall Arts, Time For Fun e Planmusic.

NOVA PRODUÇÃO

One On One apresenta uma produção nova, utilizando áudios e vídeos de última geração para garantir uma experiência inesquecível ao público. Painéis de LED gigantes, lasers, fogos de artifício e uma seleção surpreendente das melhores canções escritas e interpretadas por Paul fazem parte do espetáculo. Cada show de Paul McCartney promete uma noite que transcende e eleva o potencial da música ao vivo.

Abrangendo toda a sua carreira – do seu trabalho mais antigo com The Quarrymen até sua mais recente colaboração com Kanye West e Rihanna – assim como os tesouros mundiais de The Beatles, Wings e também sua carreira solo – não faltaram surpresas em seus shows, ainda mais em 2017, ano em que o “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, um dos discos mais emblemáticos da história do rock, completa 50 anos.

Em sua primeira visita ao Brasil, em 1990, Paul estabeleceu um novo recorde mundial tocando para o maior público de shows. Mais de 184.000 pessoas assistiram à sua apresentação no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A última visita de Paul ao Brasil foi em 2014 com sua turnê esgotada Out There.

Serviço

PAUL MCARTNEY – ONE ON ONE TOUR

Apresentado por: Cartão Elo, Cerveja Oficial: Heineken, Realização: Time For Fun

13 de outubro -: Porto Alegre, Beira-Rio Stadium

15 de outubro : São Paulo, Allianz Parque

17 de outubro: Belo Horizonte, Mineirão Stadium

20 de outubro: Salvador, Itaipava Arena Fonte Nova

Em Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte, a pré-venda exclusiva para clientes ELO em 4 e 5 de Maio

Para o publico em geral dia 8 de maio.

Ingressos pelo site, em português – www.ticketsforfun.com.br

Classificação etária: Menores de 10 anos não serão permitidos. De 10 a 15 anos permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhada.

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– Os clientes cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva entre os dias 05 e 06 de maio de 2017, começando dia 05 – 00h01min pela internet e 10h na bilheteria oficial – e finalizando dia 06 de maio – às 23h59.

– O público em geral poderá adquirir os ingressos a partir do dia 08 de maio de 2017, começando 00h00 pela internet e 10h na bilheteria oficial.

– A compra poderá ser parcelada em até 5X para clientes cartão ELO durante o período da pré-venda exclusiva. Após o período de pré-venda, os clientes cartão ELO poderão parcelar a compra do ingresso em até 3X.

– Na venda geral, os ingressos poderão ser parcelados em até 2x (demais bandeiras de cartão de crédito)

– Será possível comprar até 6 ingressos por CPF na pré-venda ou venda geral.

– Na pré-venda para clientes cartão ELO será possível comprar apenas um ingresso meia-entrada por CPF.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA (Porto Alegre – Promoção Exclusiva: Grupo RBS)

Estádio Beira-Rio – Av. Padre Cacique, 891 – Praia de Belas – Porto Alegre -RS

Domingo: Fechado.

Segunda-feira a sábado: das 10h00 às 18h00.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Taxas de conveniência e de retirada.

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN

Internet:

Cartões de crédito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard.

Bilheteria e Pontos de Venda:

Dinheiro; Cartões de Credito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard; Cartões de Débito Visa Electron, MasterCard débito, Elo Débito e Hipercard

Mais informações em www.ticketsforfun.com.br