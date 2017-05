Como fica quem comprou cartão e créditos para o rotativo?

Atendendo iniciativa da Câmara Municipal Ipatinga, a prefeitura em menos de um mês suspendeu o contrato da concessionária e retirou os parquímetros, cancelando o sistema de estacionamento “Rotativo Ipatinga”. No entanto, nem a Prefeitura de Ipatinga ou a Câmara Municipal apresentaram até o momento qualquer orientação para o reembolso dos cidadãos que adquiriram o cartão e créditos para o estacionamento rotativo.

A notícia da retirada dos parquímetros, publicada na tarde de ontem (29) no portal CARTA DE NOTÍCIAS, repercutiu nas redes sociais, com diversos questionamentos quanto ao reembolso dos usuários. Procurada por nossa reportagem, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Ipatinga até o momento do fechamento desta matéria não apresentou nenhuma posição a respeito.

No entanto, o advogado Alexandre Magno esclarece que de acordo com o artigo 6º, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor, “o consumidor tem direito a reparação pelos danos patrimoniais que lhe forem causados”. O advogado orienta os cidadãos que fizeram a compra do cartão com créditos para utilização dos parquímetros municipais, que entrem em contato com a prefeitura para obter informações sobre o ressarcimento dos valores pagos através da via administrativa. Entretanto, caso os valores não sejam reembolsados pela municipalidade, cabe ação judicial perante o Juizado Especial.