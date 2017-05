Comida di Buteco Vale do Aço encerra-se neste domingo

O maior concurso gastronômico do Brasil está chegando a sua reta final. Aqueles que ainda não conheceram os pratos participantes desta edição no Vale do Aço têm até o próximo domingo (7), para apreciá-los e contribuir para eleição do melhor boteco da região.

Desde o dia 14 de abril, 500 botecos de Norte a Sul do país participam do concurso com tira gostos exclusivos que estão passando pelo crivo do público e de um corpo de jurados. Cada concorrente está sendo avaliado em quatro categorias (petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida). O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. “Lembramos que o voto é validado através do documento de identidade do cliente, que poderá avaliar o petisco somente uma vez. As cédulas que não forem devidamente preenchidas não serão computadas”, explicou Ione Couto, coordenadora local do Comida di Buteco.

Ano a ano, o concurso vem se consolidando como uma das mais importantes plataformas de transformação social no segmento, contribuindo para manutenção dos comércios participantes e da economia, em geral. “Somente em 2016, o Comida di Buteco gerou uma cadeia de valor de R$ 120 milhões no país, gerando mais de seis mil empregos e impactando mais de R$ 4 milhões de pessoas diretamente”, disse Ione Couto.

Lucília Profiro mora em Fortaleza, está de férias em Ipatinga e aproveitou para fazer um circuito pelos botecos participantes. “Tem forma melhor de curtir as férias? Juntamos amigos e família com ótimos tira gostos e cerveja gelada! Já percorremos vários botecos, provamos e aprovamos os petiscos participantes”, disse.

No Vale do Aço, 16 bares participam da disputa, sendo 12 de Ipatinga, dois de Coronel Fabriciano e dois de Timóteo.