Comédias animam o fim de semana em Ipatinga

Os teatros do Instituto Cultural recebem atrações de humor nesta sexta e sábado. O grupo Santinhas do Pau Oco estreia o espetáculo “Casei”, nesta sexta-feira (19) e sábado (20), às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. No sábado, o Teatro Zélia Olguin recebe a comédia “Trio Comédia: Chega de Maldade”, às 20h.

“Casei” é encenada pelo ator Othon Valgas, na pele de Luís Antônio, jornalista de 30 e muitos anos, vivendo a crise dos sete anos de casamento e a frustração de um divórcio já anunciado. Na história, após mais uma briga conjugal com Maria Rita, sua esposa, Luís Antônio é proibido de entrar em casa e senta-se no banco, onde confidencia toda a sua dificuldade em tentar entender a vida de um homem casado.

Outros personagens do cotidiano invadem a história, como a vizinha fofoqueira, o policial, a noiva, os sogros, o padrinho de casamento. Todos eles interpretados por Othon Valgas. O espetáculo é uma homenagem às relações e também aos casais que com heroísmo conseguem amadurecer o diálogo, rompendo a barreira dos problemas conjugais e acreditar no casamento.

DIA DE MALDADE

De Nova Lima, o Trio Comédia chega ao Teatro Zélia Olguin para levar a mística da sexta-feira (o dia mundial da felicidade sem motivo) para o palco, no espetáculo “Trio Comédia: Hoje é Dia de Maldade”. Utilizando personagens engraçados, os atores brincam e se divertem usando e abusando da magia e da loucura que a sexta-feira proporciona nas pessoas.

O espetáculo vem acompanhado de números mágicos com participação da plateia e personagens que invadem a cena do humor e dizem a que vieram. O roteiro conta ainda com duas esquetes: “5 maneiras de tentar enganar a morte” e “As diferenças de homem x mulher”.

Serviço

Casei – Santinhas do Pau Oco

19 e 20/5

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h30

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 20 meia entrada estendida até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

20/5

Hoje é Dia de Maldade – Trio Comédia

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

Mais informações: (31) 3822 -3031.