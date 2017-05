Começa, em Ipatinga, o Programa Engenheiro Empreendedor

Estudantes e recém-graduados dos cursos de Engenharia e áreas afins (Administração, Arquitetura, Design E Informática), selecionados para o Programa Engenheiro Empreendedor no Vale do Aço, participaram na tarde de ontem (17), da aula inaugural do Programa Engenheiro Empreendedor 2017. O projeto é uma iniciativa realizada pelo Sistema Fiemg (IEL e Senai) em parceria com o Sebrae-MG e objetiva desenvolver habilidades empreendedoras, fomentando a competitividade da indústria mineira.

Para dar início ao programa, o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, explanou sobre a sua trajetória profissional, desde quando iniciou sua carreira no extinto Banco Nacional até consolidar sua empresa, a Provest, como a segunda maior fábrica de uniformes do país, além de ocupar diversos cargos na sociedade civil e empresarial.

Araújo evidenciou ainda algumas características fundamentais de pessoas empreendedoras, como persistência, perfil inovador, foco e adaptabilidade. “Hoje vocês iniciam um importante passo em suas vidas, e espero que juntos tornem muitos sonhos realidade, se destacando, em breve, como importantes fomentadores do desenvolvimento do Vale do Aço. Não acredito em sorte, acredito que existem oportunidades e pessoas de atitude, e espero que a decisão de participar deste programa seja o início de uma história de sucesso para vocês”, disse o presidente.

Fábio Rodrigues, estudante de Engenharia Civil, participou do programa Futuros Engenheiros, também promovido pelo Sistema FIEMG, e agora foi selecionado para participar do Programa Engenheiro Empreendedor. “Minhas expectativas são grandes. Fomentar o mercado do Vale do Aço com ideias que serão relevantes é agregar valor ao mesmo. Com isso, esperamos que as iniciativas empreendedoras se tornem projetos, gerem empregos, novos negócios e, em consequência, desenvolvimento da região”, assinala.

Em relação à aula inaugural, Fábio Rodrigues foi enfático: “Percebemos que, para empreender, temos que sair da caixa. Pensar o que ninguém ainda pensou! A aula inaugural nos trouxe embasamento para seguirmos firmes com nossos ideais empresariais, com um exemplo inspirador, que foi a história do Luciano Araújo”, afirmou.

As primeiras turmas do Programa Engenheiro Empreendedor somam 60 alunos, que contarão com 99 horas de capacitação, com instrutores do Senai e consultores do Sebrae. A metodologia do curso engloba encontros presenciais com mentorias técnicas e de negócio, feedback e bancas de avaliação.