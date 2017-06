Coluna William Saliba – 31/05/17

ACIAPI: COMENDA E LIVRO MARCAM OS 50 ANOS

A Associação Comercial Industrial e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) faz a entrega nesta quinta-feira (1º), às 19h30, da Comenda Rinaldo Campos Soares, encerrando as comemorações dos 50 anos de fundação da entidade. Neste ano, a solenidade terá lugar no auditório da instituição. Serão homenageados, o presidente do Sicoob Cecremge de Minas Gerais, Luiz Gonzaga Viana Lage; o presidente da Consul, Matusalém Dias Sampaio; o comandante da 12ª Região da Polícia Militar, Edivânio Rosa Carneiro; e os diretores da Aciapi, Márcio Caldeira Souza Penna, Waldecy de Castro e Alberto Múcio de Almeida Murta – os dois últimos com mais de 20 anos de serviços prestados à associação empresarial.

LIVRO

Durante a cerimônia de amanhã, haverá também o lançamento do livro narrando o meio século de atividades da Aciapi. O trabalho de pesquisa foi coordenado pelo diretor da Márcio Souza Penna.

ROTATIVO

Em Ipatinga, a administração municipal acabou com o estacionamento rotativo.

Rotativo, agora, é o cidadão que comprou cartão e créditos.

Ele roda prá lá e prá cá na prefeitura, para receber o dinheiro de volta.

LAVA JATO

A totalidade dos brasileiros apoia a Operação Lava Jato. Em maio, o Ipsos realizou uma pesquisa com 1.200 pessoas para analisar o apoio dos brasileiros às ações de combate à corrupção. Para 95% dos entrevistados pelo instituto, as investigações devem continuar até o fim, custe o que custar. A mesma porcentagem dos indagados acredita que a operação deve averiguar todos os partidos políticos.

PERCEPÇÃO DOS BRASILEIROS

Além disso, 93% concordam que a Lava Jato deve prosseguir mesmo que Michel Temer deixe o cargo de presidente. As opiniões obtidas na pesquisa apontam: 92% dos brasileiros são a favor da operação, mesmo que traga mais instabilidade política; 90% aprovam a Lava-Jato, mesmo que gere instabilidade econômica; 86% concordam que a operação vai fortalecer a democracia no Brasil; 80% acham que as investigações estão mostrando que todos os partidos são corruptos; e 74% acreditam que a Lava Jato pode ajudar a transformar o Brasil num país sério.

CHEIRO DE PIZZA

No entanto, 36% avaliam que a Lava Jato vai acabar em pizza versus 47% que discordam desta visão; e 83% afirmam que as grandes lideranças políticas brasileiras estão tentando acabar com a operação. Com margem de erro de 3 pontos percentuais, a pesquisa da Ipsos realizou entrevistas presenciais em 72 municípios brasileiros.

MUDANÇAS GLOBAIS

Roberto Marinho Neto é o novo titular da área de esportes da Rede Globo. Ele substitui o jornalista Renato Ribeiro, desligado ontem (30) pela empresa. Ribeiro, que entrou para a emissora em 1985, era responsável pelos conteúdos esportivos veiculados no canal aberto, no SporTV (emissora esportiva da TV por assinatura) e do site Globoesporte.com.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

Uma nova alça viária será construída pela prefeitura de Ipatinga, ligando a Avenida Burle Marx ao Bairro Iguaçu. A intervenção vai acontecer nas imediações da ponte de entrada do Parque Ipanema, como opção para quem sair da Avenida Maanaim ou da Avenida Guido Marliére, vindo do trecho do Jardim Panorama.

AGASALHO

Prossegue até o dia 20 de junho, em Ipatinga, a Campanha do Agasalho coordenada pela vereadora pastora Márcia Perozini. Os donativos podem ser entregues na Câmara de Ipatinga (gabinete 413), Igrejas do Evangelho Quadrangular, Casa da Provisão e também na Rádio 101,5FM.