Coluna William Saliba – 30/05/17

PETIT CAKE CHEGA A MINAS GERAIS

Belo Horizonte, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Governador Valadares e Teófilo Otoni estão no rol das cidades incluídas nos planos de expansão da Petit Cake – rede especializada em sobremesas diferenciadas e de alta qualidade. A rede procura fraqueados para ampliar sua atuação em localidades consideradas fundamentais para o crescimento da marca no país. Para Liara Souza, chef e proprietária da Petit Cake, Minas Gerais tem potencial para receber 70 lojas da franquia paulista.

NA PISTA

O DNIT reúne lideranças do Vale do Aço no próximo dia 5, na Câmara Municipal de Antônio Dias. Na pauta do encontro, a apresentação por intermédio da área de Gestão Ambiental, das obras de duplicação da BR-381 no trecho 3.1, entre Antônio Dias e Jaguaraçu.

FACE DE OLHO

Da mesma forma que você está lendo esta nota, analistas do Facebook podem também estar analisando o seu conteúdo. A rede social está realmente preocupada em ficar cada dia mais longe das manchetes “caça-cliques”. O Facebook está analisando publicações individuais, além da página e do domínio. A rede social está dividindo os esforços no combate de conteúdos falsos e sensacionalistas em duas frentes: examinando se um título retém informações ou se exagera nelas, de maneira separada. Além disso, a empresa começou a testar os trabalhos em outros idiomas, incluindo o português.

SAÚDE!

Começa nesta semana, a maratona de festas para os comunicadores do Vale do Aço. O Dia da Imprensa, oficialmente celebrado nesta quinta-feira (1) é o mote das festas em homenagem aos profissionais da mídia regional. A Cenibra realiza o seu tradicional jantar na sexta-feira (2), com direito a hospedagem e almoço no sábado, no Tauá Resort Caeté. Já Fiemg Regional Vale do Aço abre as suas portas para receber os comunicadores no dia 6, em encontro com palestra e coquetel.

ECONOMIA CRIATIVA

Coronel Fabriciano sedia o I Fórum Regional de Economia Criativa, no próximo dia 9, de 13h30 às 18h, no Campus Caladinho do Unileste. A iniciativa é do curso de Arquitetura e Urbanismo. Entre os temas a serem abordados, o projeto Parque da Lagoa.

PEDRINHO, O DEFENSOR

Volta a ser destacada pela mídia, a história do menino Pedrinho. Ele se tornou conhecido por ter sido raptado em 1986, recém-nascido, na maternidade Santa Lucia, em Brasília e passar 16 anos desaparecido. Pedro Rosalino Braule Pinto tem hoje 30 anos, é formado em Direito e atua como um dos advogados de defesa do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) na Lava-Jato.