Coluna William Saliba 26/05/2017

COCAIS, NO ROTEIRO DO ‘TURISMO NO VALE’

No Tour de Vivência, promovido ontem (26) pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, os atrativos da Serra dos Cocais foram apresentados aos integrantes do grupo Turismo no Vale, composto por representantes das prefeituras que integram o Circuito Turístico Mata Atlântica: Fundação Aperam Acesita, Instituto Cultural Usiminas, Instituto Cenibra, Sindicomércio, SindHorb e empresários do trade turístico. A iniciativa tem apoio e supervisão do Sebrae Minas.

HERANÇA MALDITA

Existem ruas e avenidas entre os buracos de Ipatinga.

E são tantos, herdados da administração anterior, que o prefeito atual fez até solenidade em praça pública para comemorar o início do tapa-buracos. Com direito a discurso.

OLHA O CHORINHO!

A poesia de Pixinguinha, o cavaquinho monumental de Waldir Azevedo e o bandolim de Zequinha de Abreu serão relembrados no repertório da cantora Andressa Moreira, nesta segunda-feira (29), no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. A voz marcante de Andressa Moreira será acompanhada pelo “Choro do Vale”, com Carlos Vinícius no cavaquinho, Wellington Assunção no bandolim, Fabiano Cruz no violão de sete cordas e Marcelo Almeida na percussão. O show, gratuito, tem início às 19h, na praça de alimentação do mal.

EMPREGOS VIA GOOGLE

O Google vai ajudar internautas a encontrarem oportunidades de trabalho. A ferramenta “Google for Jobs” em breve será adicionada ao buscador. Para oferecer os resultados específicos aos usuários, a nova ferramenta do site de buscas vai se conectar com páginas de vagas e oferecer filtros especiais de pesquisa.

COLECIONADOR DE EMPREGOS

Dias depois de se demitir da Veja e da Jovem Pan, o jornalista Reinaldo Azevedo – que teve conversas com Andréa Neves vazadas no início da semana – pode voltar a dizer que tem empregos de sobra. Ele volta somar quatro colocações: uma coluna semanal na Folha de S. Paulo, blog com postagens no domínio Rede TV/UOL, comentários para o ‘Rede TV News’ e, agora, programa diário na BandNews FM.