Coluna William Saliba – 24/05/17

CAOS POLÍTICO PODE AFETAR USIMINAS

A crise política, em Brasília, após as acusações dos donos da JBS ao presidente Michel Temer, pode provocar em curto prazo nova estagnação econômica e afetar principalmente a siderurgia – base da cadeia produtiva. A equipe de análise do BTG Pactual acredita que as ações da Gerdau são as menos expostas às turbulências recentes no Brasil e, a Usiminas, a mais, explicam Leonardo Correa e Caio Ribeiro que assinam um relatório enviado ontem (23) a clientes.

QUEIMANDO DINHEIRO

A grana anda curta para a maior parte da população brasileira, mesmo assim tem gente queimando dinheiro no país. Karol Schwonke, participante do Pânico na TV que estampa a capa da Playboy Itália, ostenta riqueza nas redes sociais e graças a isso está prestes a atingir a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Frequentadora das melhores baladas de São Paulo, a modelo literalmente queimou dinheiro enquanto comemorava a sua capa na Playboy em um camarote de uma balada paulista. O ensaio de Schwonke está nas bancas italianas e ela é a primeira participante do programa a estampar uma playboy internacional.

GESTÃO EMPREENDEDORA

Coronel Fabriciano irá sediar nos próximos dias 2 e 3 de junho, o Congresso de Liderança e Gestão Empreendedora (Coligir Vale do Aço). O simpósio, que terá a apresentação do famoso Valdir, pipoqueiro e empreendedor de sucesso, será realizado no Hotel Metropolitano na sexta-feira (2), de 18h às 22h, e no sábado, de 8h30 às 20h. Haverá talkshow com empreendedores bem-sucedidos, debates, palestras, interação e network. Mais informações em www.coligir.com.br.

CROSS CHALLENGE

A Rede Doctum de Ensino promove nos próximos sábado (27) e domingo, no Campus Piau, na saída do Vale do Aço para Caratinga, o Cross Challenge. Estão previstas provas de triathlon cross, trail run, mountain bike, travessia aquática e corridas kid. As inscrições estão sendo realizadas pelo site www.rocksport.com.br.

CHINESES EM ALTA

O mercado global de smartphones fechou o primeiro trimestre de 2017 com 380 milhões de unidades vendidas para usuários finais, aponta o Gartner. O número é 9,1% maior do que o mesmo período do último ano. A consultoria aponta que as três principais marcas chinesas – Huawei, Oppo e Vivo – continuam a aumentar a participação de mercado ano a ano, sendo que a Oppo obteve o melhor desempenho dos cinco principais fornecedores de smartphones. A liderança do mercado novamente foi da coreana Samsung, mas com queda de 3%.

EM MEMÓRIA

A Câmara de Ipatinga aprovou projeto de lei que dá o nome do ex-vereador e presidente da casa, João Batista Dorneles, ao Centro Municipal de Educação Infantil do Distrito de Barra Alegre. João Dorneles foi eleito por três mandatos consecutivos, exercendo os mandatos entre 1983 e 1996. A presidência do Legislativo foi ocupada pelo parlamentar em 1993. Dorneles faleceu no último dia 14 de abril, depois de alguns meses lutando contra diabetes.