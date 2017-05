Coluna William Saliba – 22/05/17

EX-EXECUTIVO DA USIMINAS DEVE ASSUMIR CSA

O ex-vice-presidente industrial da Usiminas, Marcelo Chara, estaria sendo cotado pela Ternium para assumir o posto de CEO da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), no Rio de Janeiro. O executivo, que hoje está na Argentina, deixou a diretoria da Usiminas em 2014. Chara integra os quadros de executivos da Ternium desde meados de 2006. Um dos pontos fortes que o habilita para o novo posto é o perfil 100% industrial e o seu profundo conhecimento técnico, que poderiam contribuir para resolver os problemas da CSA. A Ternium anunciou a compra da CSA em fevereiro deste ano e, segundo comunicado da siderúrgica argentina na ocasião, o valor da operação foi de 1,26 bilhão de euros.

CENSURA AZEITADA

Associação de Consumidores Proteste conquistou na justiça o direito de voltar a divulgar os resultados do teste do azeite, realizado neste ano. Em abril, a entidade foi acionada judicialmente pelo fabricante do azeite Tradição, uma das marcas testadas e reprovada. Os resultados mostraram que o produto estava adicionado de outros óleos de sementes oleaginosas. Através de uma decisão liminar, o fabricante havia conseguido com que todos os resultados do teste fossem retirados do site da associação.

BARRIGA

“Barriga” é o termo usado no jornalismo para designar erros e conteúdos imprecisos veiculados por algum órgão midiático. A grande e mais recente “barriga” foi a blogueiro do site O Globo, Ricardo Noblat, anunciando que o presidente Michel Temer “decidiu renunciar”. O texto foi divulgado originalmente às 15h06 da última sexta-feira (19). No entanto, menos de uma hora depois, Temer se manifestou em rede de TV afirmando o contrário. O blog do jornalista segue inalterado e ele continua usando as redes sociais para pontuar que “a sequência do governo Temer será temporária”.

SERTANEJO

O cantor Gleydson Heleno irá aquecer os corações do público do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, na Noite Sertaneja desta quinta-feira (25), a partir das 19h30. São interpretações de Luan Santana, Eduardo Costa, Gustavo Lima e Jorge Matheus.

ANTIGÕES

O Clube do Fusca Vale do Aço irá realizar o 2° Encontro de Carros Antigos de Jaguaraçu, no próximo domingo (28). O evento terá a parceria do Clube Antigos do Vale, com a participação de colecionadores de carros antigos de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo.