Coluna William Saliba – 19/05/17

ACIAPI ENTREGA COMENDA RINALDO CAMPOS SOARES

Encerrando as comemorações dos 50 anos de fundação, a Associação Comercial Industrial e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) programou para o próximo dia 1º de junho, às 19h, em sua sede, a cerimônia de entrega da Comenda Rinaldo Campos Soares. Neste ano, serão homenageados pela entidade empresarial, o presidente do Sicoob Cecremge de Minas Gerais, Luiz Gonzaga Viana Lage; o presidente da Consul, Matusalém Dias Sampaio; o comandante da 12ª Região da Polícia Militar, Edivânio Rosa Carneiro; e os diretores da Aciapi, Márcio Caldeira Souza Penna, Waldecy de Castro e Alberto Múcio de Almeida Murta. A diretoria da Aciapi aguarda a confirmação da presença, no evento, da consulesa Conceição Soares, viúva do ex-presidente da Usiminas, que dá nome à comenda. O evento também contará com o lançamento do livro comemorativo ao meio século de atividades da Aciapi.

NA QUADRA

O presidente da Fiemg Vale do Aço, Luciano Araújo, entrega neste domingo, às 12h, no Clube Morro do Pilar, em Ipatinga, o troféu ao campeão do Circuito Sesi de Tênis 2017. O torneio se tornou tradição no calendário esportivo regional.

NO PALCO

A Mostra de Teatro patrocinada pela Claro/Net tem novo espetáculo agendado para Ipatinga. A Companhia de Teatro Solas de Vento apresenta no próximo dia 3 de junho, às 16h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, a peça infantil “Viagem ao Centro da Terra”. Os ingressos estão sendo vendidos R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). A meia-entrada é estendida a todos que comprarem o ingresso até duas horas antes da apresentação.

NA RUA

Neste domingo (21), 12 atletas da equipe Usipa/Embasil/Gatorade, de Ipatinga, participarão da primeira etapa do Circuito Vale do Aço de Corrida de Rua, em Timóteo. Com largada marcada para 8h, a prova será disputada nas distâncias de 5km e 10 km, na categoria Individual masculino e feminino.

AÇÃO E CIDADANIA

Na próxima terça-feira (23), o Instituto Cenibra promove nova edição do Projeto Ação e Cidadania na comunidade de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho. Já no dia seguinte (24), ação contemplará a comunidade de Santa Rita, em Peçanha. Na programação, jogos e brincadeiras para as crianças, serviços de salão de beleza e uma dinâmica para capacitar grupos de até 15 pessoas como multiplicadores de ações em escolas, igrejas e associações.

HAPPY SUNDAY

O Projeto Art’Vitrola é a atração deste domingo (21), no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. O projeto traz grandes clássicos da música internacional e nacional para a praça do mall. O público poderá apreciar grandes sucessos dos Beatles, Engenheiros do Hawaii e Elis Regina, entre outros. O Art’Vitrola foi iniciado em dezembro de 2012 com a união profissional dos músicos Gustavo Guimarães e Viviane Ramalho, originários de outros projetos musicais.