Coluna William Saliba – 18/05/17

CVM CONFIRMA LEGALIDADE DA ELEIÇÃO DE LEITE NA USIMINAS

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) avalizou a eleição do presidente da Usiminas, Sérgio Leite, realizada pelo Conselho de Administração da siderúrgica no último dia 23 de março. Em comunicado ao mercado, a Usiminas informou ter recebido ofício em que a CVM afirma não ter havido infração à legislação societária, em substituir Rômel Erwin por Leite no comando da empresa.

MAIOR IMPACTO

O possível afastamento de Michel Temer da Presidência da República terá mais consequências para o Brasil do que o sofrido com o impeachment de Dilma Rousseff. O governo Temer sempre foi visto pelo mercado financeiro nacional e internacional como um governo de transição. Entretanto, a baixa popularidade do chefe de estado era o principal trunfo para o Brasil voltar a decolar. As reformas impopulares, como a da previdência, tendiam a serem aprovadas nas próximas semanas. Com o impacto da notícia divulgada ontem (17) pelo jornal O Globo essa possibilidade está praticamente descartada. A bolsa despenca e o dólar sobe. O risco Brasil, que estava sendo retomado deverá sofrer forte revés, vislumbra Fernando Bergallo, economista e diretor de câmbio da FB Capital.

MAIO NEGRO

O Movimento Maio Negro realizará o evento “Mães Contra a Pedofilia”, no próximo dia 27 de maio, às 9h, na Praça Primeiro de Maio, em Ipatinga. Segundo a pastora e vereadora Márcia Perozini, que apoia a iniciativa, a adesão ao movimento será simbolizada por uma fitinha preta usada no braço direito, pelos participantes.

MINEIROS DEVEM MENOS

O número de dívidas de pessoas físicas no Estado registrou queda de -3,26% em abril deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2016. A informação é do Indicador de Inadimplência do Conselho Estadual de SPC de Minas Gerais. Quanto às empresas mineiras, a melhora de alguns indicadores econômicos, tais como juros e inflação, tem contribuído para frear o ritmo do aumento da inadimplência em empresas do Estado. Em abril deste ano houve alta de +7,45% no número de pessoas jurídicas inadimplentes, comparando-se com o mesmo período de 2016. Entretanto, esse índice foi quase a metade do que foi registrado em abril do ano passado, quando o crescimento foi de +15,28%.

BOLSAS

A Fundação São Francisco Xavier – braço social da Usiminas – concederá bolsas de estudos para cursos técnicos no Vale do Aço. O Colégio Técnico São Francisco Xavier abre inscrições para o processo seletivo de candidatos a bolsas parciais (50%) e integrais para os cursos técnicos de Edificações, Informática, Mecânica e Segurança do Trabalho, no turno noturno. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 1 de junho, das 13h às 21h, na secretaria do colégio, no Bairro Horto. Antes, porém, é necessário acessar o site www.fsfx.com.br/colegio-sao-francisco/csfx-tecnico, imprimir, preencher o questionário e entregá-lo na secretaria, junto com uma cópia da identidade. As vagas são limitadas conforme curso.