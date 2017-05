Coluna William Saliba – 16/05/17

APERAM MOSTRA APLICABILIDADE DO INOX EM AUTOMÓVEIS

O engenheiro Caio Pisano, da Aperam South America, será um dos destaques do 10º Simpósio SAE Brasil de Novos Materiais e Aplicações na Mobilidade. O encontro reunirá representantes de montadoras, sistemistas e usinas no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em São Paulo, nos dias 6 e 7 de junho. Com a evolução das ligas, o aço inox tende a ganhar novas aplicações no mercado automotivo, sobretudo, nas estruturas veiculares. O inox permite o desenvolvimento de peças com menores espessuras, que favorecem a redução de peso dos veículos, uma grande demanda das montadoras para o aumento da segurança e a sustentabilidade.

TECNOLOGIA

A SAE Brasil é uma associação sem fins lucrativos que congrega engenheiros, técnicos e executivos unidos pela missão comum de disseminar técnicas e conhecimentos relativos à tecnologia da mobilidade em suas variadas formas: terrestre, marítima e aeroespacial. A entidade foi fundada em 1991 por executivos dos segmentos automotivo e aeroespacial.

PIONEIROS

A SAE Brasil é filiada à SAE International, associação com os mesmos fins e objetivos, fundada em 1905, nos EUA, por líderes de grande visão da indústria automotiva e da então nascente indústria aeronáutica, entre os quais Henry Ford e Thomas Edison. Ao longo de mais de um século de existência, a SAE International é das principais fontes de normas, padrões e conhecimento relativos aos setores automotivo e aeroespacial em todo o mundo, com mais de 35 mil normas geradas e mais de 138 mil sócios distribuídos por cerca de 100 países.

CASA DA PROVISÃO

O Instituto Casa da Provisão abriu, em Ipatinga, inscrições para diversos cursos gratuitos de dança, balé, reforço escolar do 1º ao 5° ano, inglês e pintura. Os interessados podem se inscrever pelo telefone (31) 3822-7179, ou na própria sede da instituição, no Bairro Veneza. As vagas são limitadas.

BLITZ

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, em parceria com a Polícia Militar, realiza a Blitz Educativa Menos Violência, Mais Brincadeira, na próxima quinta-feira (18), encerrando as atividades da Campanha de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação será realizada em dois horários: de 10h às 11h, na BR 381, próximo ao Supermercado Villefort, e de 16h às 17h, na ponte que liga Coronel Fabriciano a Timóteo.

SARAU

Também em Coronel Fabriciano, a prefeitura, o Centro de Atenção à Saúde Mental (Casam), e o Centro Universitário do Leste de Minas (Unileste) realizam amanhã (17), o Sarau do Casam, em comemoração ao Dia de Luta Antimanicomial. O evento será às 19h, no Teatro João Paulo II, no Unileste. Na programação peça teatral, palestra, declamação de poemas e apresentação musical. Haverá venda de artigos produzidos pelos usuários nas oficinas terapêuticas. A entrada será gratuita e aberta ao público.

OLHA O VÍRUS!

Após o ataque do ransomware WannaCry na última sexta-feira (12), muitos sistemas foram atualizados, mas o risco continua grande segundo as últimas estatísticas obtidas pela Avast. A empresa mapeou os países com maior porcentagem de computadores que ainda não atualizaram os sistemas operacionais com o MS17-010 da Microsoft. Sem isso e sem uma solução de segurança com antivírus, os usuários continuarão vulneráveis aos ataques, alerta a empresa. No Brasil, esses dispositivos correspondem a 20%.

OS MAIS VISADOS

Os cinco países mais vulneráveis ao malware atualmente são: Rússia, 20,84%; Indonésia, 20,49%; Índia, 18,53%; Argentina, 18,42%; e Brasil 17,56%. No ranking de países que tiveram maior número de detecções de WannaCry estão: Rússia, 113.392; Ucrânia, 26.658; Taiwan, 22.736; Índia, 4.108; e Brasil, 2.114.