Coluna William Saliba – 12/05/17

OS TRÊS ANOS DA FALÁCIA EM IPATINGA

A então prefeita de Ipatinga, Cecília Ferramenta (PT) há exatamente três anos preparou uma megaestrutura no Parque Ipanema, em Ipatinga, para o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, anunciando oficialmente a duplicação da BR-381. A ‘presidenta’ assinou, em ato contínuo, na solenidade, a ordem de serviço para obras que integravam o PAC 2 e que até hoje pouco avançaram. Se não fosse o Movimento Nova 381, liderado pelo presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, a duplicação da notória Rodovia da Morte – há mais de 40 anos, aguardada – já teria ido “para o saco”.

USIMINAS REATIVA ALTO-FORNO

Esta coluna foi a primeira a noticiar há uma semana e agora é oficial. A Usiminas irá reacender o Alto-Forno 1 da Usina de Ipatinga. O conselho de administração da siderúrgica aprovou, na tarde de ontem (12) a proposta da diretoria para retomada das operações do equipamento a partir de abril de 2018. A reativação do alto-forno demandará investimentos de cerca de R$ 80 milhões e elevará a capacidade atual de produção da Usiminas, reduzindo exposição à compra de placas de terceiros. A unidade da Usina de Ipatinga foi temporariamente paralisada em junho de 2015, em razão da necessidade da empresa, à época, de adequar sua produção à queda da demanda por aços planos no mercado brasileiro.

FANTASMA DA DELAÇÃO

O humor, que corre solto nas redes sociais, da conta que Lula quer fechar todos os centros espíritas do país.

O ex-presidente tem medo que Dona Mariza faça uma delação premiada.

TI APOIA REFORMA

Onze associações que representam o setor da Tecnologia da Informação enviaram documento ao Senado Federal, defendendo a aprovação da reforma trabalhista. Segundo as entidades, o foco é pleitear aos senadores que mantenham o texto da reforma trabalhista aprovado na Câmara Federal.

LEITE SOLIDÁRIO

O vereador Marcos da Luz, integrante do Projeto Contabilista Solidário, foi atendido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, que destinou para o Lactário Dom Helvécio, de Coronel Fabriciano, todo o leite em pó arrecadado pelo CRCMG durante o Seminário Regional de Integração, que aconteceu em Ipatinga nesta quarta e quinta-feira. Fundada na década de 60, a entidade assiste crianças de famílias carentes.

ALÍVIO NO AR

O Ministério dos Transportes publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12) portaria que encerra a polêmica em torno dos aeroportos de Belo Horizonte. O texto define o uso do Aeroporto da Pampulha, para voos regionais, executivos e serviços de taxi aéreo, sendo contrário à volta dos voos de grande porte para a Pampulha. O conteúdo da portaria leva em consideração fatores apontados pelo deputado estadual Gustavo Valadares (PSDB) como determinantes para a manutenção de voos de grande porte apenas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte-Confins.