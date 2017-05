Coluna William Saliba – 11/05/17

FIEMG PROMOVE ‘INTEGRIDADE DOS NEGÓCIOS’

A Fiemg Regional Vale do Aço promove no próximo dia 24, das 8h30 às 17h, o workshop “Integridade nos Negócios”. O seminário abordará a ética nos negócios e os desafios para se obter uma empresa competitiva com diferenciais e oportunidades baseadas em relações transparentes. Para a consultora de projeto social da Fiemg, Patrícia Barbosa, transparência, ética e integridade são valores cada vez mais importantes para a sociedade e perenidade dos negócios. O workshop é gratuito e limitado a 20 pequenas e médias indústrias. Mais informações pelo telefone 31 3822-1414 ou e-mail: respsocial-va@fiemg.com.br.

DO ALÉM

O juiz Sérgio Moro vai necessitar de um médium para provar que o tríplex e o sítio pertencem à Lula.

Para o ex-presidente, no depoimento de ontem à Justiça, no Paraná, a culpada de tudo é a falecida “patroa”, a Dona Mariza.

ÔPS!

A assessoria de imprensa do Sesc Minas, no press-release enviado hoje à mídia do Vale do Aço, rebaixou o status da mais antiga avenida de Ipatinga. A 28 de Abril acaba de ganhar o título de rua.

Ah! Nela – ou mais precisamente na Praça Primeiro de Maio – será realizada no sábado (13), a partir das 9h, a Rua de Lazer do Sesc.

UNIDOS PARA SEMPRE

Mais da metade dos entrevistados não saberia viver sem celular, na pesquisa global da Ipsos – empresa independente na área de pesquisa de mercado, presente em 88 países. O estudo ouviu mais de 18 mil pessoas em 23 países e revela que 69% da população do mundo não consegue imaginar sua vida sem internet.

BYE, BYE

Já um estudo do Relationship Research Institute, com sede em Seattle, nos Estados Unidos, mostra que aproximadamente dois terços dos casais relatam queda na qualidade da relação depois de três anos do nascimento do bebê. Após cinco anos, 25% dos casamentos terminam em divórcio.

SAÚDE

A Prefeitura de Coronel Fabriciano abriu inscrições para artigos científicos que serão apresentados no V Seminário de Prevenção de Mortalidade Materna e Infantil. Podem se inscrever profissionais e acadêmicos da área da saúde, assistência social e educação que atuem na defesa dos direitos da mulher e da criança. A data limite para inscrição de artigos é dia 31 de maio e a data de apresentação é dia 22 de junho. O evento, organizado pelo Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil, será realizado nos dias 21 e 22 de junho, no Unileste. Mais detalhes pelo e-mail comafin@fabriciano.mg.gov.br ou pelo telefone (31) 3846-9690.