Coluna William Saliba – 10/05/17

USIMINAS DESENVOLVE BLOCOS PARA CALÇAMENTO URBANO

A Usiminas começa a utilizar blocos de calçamento – ou blocos intertravados – produzidos a partir do agregado siderúrgico, em iniciativa pioneira no Brasil. O material é um coproduto gerado no processo produtivo do aço e suas propriedades permitem substituir a areia, pó de brita e a brita empregados na fabricação dos blocos. O produto final é fruto de uma parceria entre a siderúrgica, a Fiemg e a empresa Precomol, sediada na Região Metropolitana do Vale do Aço. Foram cerca de 10 meses de pesquisas e testes para se alcançar a mistura ideal entre o agregado e as demais matérias primas.

UTILIZAÇÃO

Inicialmente, os novos blocos serão utilizados pela Usiminas em dois projetos pilotos, em Ipatinga. A primeira obra será o calçamento do estacionamento do Hospital Marcio Cunha, totalizando 4 mil m². Outros 300 m² serão instalados no canteiro central da Avenida 5, entre o Gasômetro e a Portaria Centro da Usina. Para o canteiro, também está previsto projeto de paisagismo. A partir desses resultados, serão avaliadas as condições para produção em larga escala e comercialização dos blocos ao público.

CORRIDA DE RUA

No próximo dia 21 será realizada a Etapa Timóteo do Circuito Unimed de Corrida de Rua, em percurso de 5 e 10 km. As largadas serão realizadas na Praça 1º de Maio: às 8h30 para os adultos e 9h30 para as crianças. A promoção tem apoio da Aciati e CDL de Timóteo.

MOBILE BANK

O mobile banking foi responsável por 21,9 bilhões das transações bancárias em 2016, com o crescimento de 96% em relação ao ano anterior. O sistema é, pela primeira vez, o principal canal para movimentações financeiras no Brasil. O número é da Pesquisa de Tecnologia Bancária 2017, divulgada nesta quarta-feira (10) pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), e realizada pela consultoria Deloitte. O estudo engloba 17 instituições financeiras – 91% dos ativos da indústria bancária. O mobile, que corresponde aos aplicativos em smartphones e tablets, representou 34% do total de transações, avanço de 14 pontos percentuais.

MÃES LIGADONAS

O smartphone é o presente mais procurado para presentes no Dia das Mães, aponta a estatística do site Buscapé, líder global em comparação de preços. A categoria liderou as buscas entre os últimos 1º e 8 de maio. TV, máquina de lavar roupa, cafeteira e secador de cabelo completam o Top 5 dos produtos mais buscados.

GRITOS DE GUERRA

As palavras mais usadas nesta quarta-feira, nas ruas de Curitiba:

– Lula lá!

– Morou?…