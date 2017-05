Coluna William Saliba – 05/05/17

NOVO PRESIDENTE DA NIPPON STEEL BUSCA CONCILIAÇÃO NA USIMINAS

Como esta coluna antecipou na última quarta-feira (3), em breve deve ter fim o imbróglio envolvendo os dois maiores acionistas da Usiminas, os grupos Ternium/Techint e a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation. A sinalização de um acordo foi dada no encontro reservado, anteontem, em Ipatinga, entre o conselheiro Luiz Carlos Miranda (representante da Previdência Usiminas, no conselho) e o novo presidente da Nippon Steel Brasil, Kazuhiro Egawa. O executivo japonês reiterou a proposta de gestão compartilhada feita pela Nippon Steel ao grupo italiano Techint/Ternium, na qual os executivos indicados pelas duas empresas se alternariam no comando da Usiminas e na presidência do Conselho de Administração. “O objetivo é encerrar logo o litígio e permitir a retomada do crescimento da siderúrgica” – assegurou Miranda .

EMPENHO

O próprio CEO da Usiminas, Sérgio Leite, revelou o seu esforço permanente em procurar o entendimento entre os sócios japoneses, argentinos, italianos e brasileiros. “Dentro da empresa somos todos Usiminas” – declarou.

GRUPO DOS 10

O Grupo dos 10 (que na realidade é composto por 15 membros) recebeu do presidente da Usiminas, Sérgio Leite, a missão de empreender esforços para rápida geração de resultados na companhia. A equipe reúne executivos e gerentes – liderada pelos diretores de Tecnologia da Informação, César Bueno; e de Recursos Humanos, Luís Márcio Ramos – e tem papel fundamental no plano de recuperação da Usiminas que prevê nos próximos cinco anos, entre outras metas, o aumento do lucro líquido (EBTDA), dos investimentos, da participação no mercado e da amortização da dívida. Este comitê interno foi batizado de Grupo dos 10, em alusão aos Sete Samurais (engenheiros brasileiros pioneiros) enviados pela Usiminas à Tóquio quando da sua fundação.

SEM VOZ

No Vale do Aço, o CEO da Usiminas Sérgio Leite dedicou-se a uma verdadeira ‘maratona’ de terça-feira até à tarde de hoje. O executivo cumpriu intensa agenda diária das 8h às 24h, recheada de reuniões internas na Usina de Ipatinga, encontros com autoridades, lideranças comunitárias, empresariais e atendimento à imprensa. Leite termina a semana completamente afônico.

AMIGO CÃO

O Shopping do Vale do Aço e a ONG Meu Amigo Cão (MAC) realizam, neste sábado (6), em Ipatinga, mais uma Feira de Adoção de Cães e Gatos. Para dar apoio aos visitantes, no shopping, os voluntários ficam à disposição para esclarecer dúvidas e oferecer informações sobre a adoção e cuidados com os pets.

SUPER NOTÍCIA

O empresário Vittorio Medioli expande o seu grupo de comunicação em Minas Gerais, que reúne jornais como O Tempo, Pampulha e o Super Notícia. Ele inaugura ainda neste mês, na Grande Belo Horizonte, a Rádio Super Notícia FM, que vai operar na frequência 91,7 Mhz. A programação da emissora contará com esporte, jornalismo e música. Os equipamentos estão sendo importados da Europa e Estados Unidos.

DEMANDAS JUDICIAIS

O aumento de processos judiciais por medicamentos de alto custo em Minas Gerais está causando a sobrecarga nos orçamentos dos municípios e se tornou um desafio para prefeitos. Segundo o TCE-MG, o número de ações relacionadas à saúde cresceu 89% entre 2013 e 2016. Atingiu 77.426 processos. E 89% deles dizem respeito ao fornecimento de remédios não fornecidos pelo SUS. Dados da Associação Mineira de Municípios (AMM) apontam que os pagamentos com as demandas judiciais elevam de 15%, percentual mínimo exigido por lei, para até 24% os custos da saúde.

MPB

O Happy Sunday do Shopping do Vale, em Ipatinga, neste domingo (7), a partir das 17h30, terá como atração o cantor Sérgio Biazin. No repertório, sucessos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte e Adriana Calcanhoto. Mineiro, mas amante da cultura afro-brasileira e baiana, o músico tem como seu “ídolo de coração Gilberto Gil”, referência que ele segue em sua expressão musical.