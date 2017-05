Coluna William Saliba – 03/05/17

USIMINAS REAFIRMA COMPROMISSO COM IPATINGA

No almoço do Grupo Raízes (que reúne pioneiros e líderes setoriais de Ipatinga), nesta quarta-feira (3), no mezanino do Hotel San Diego Suítes, o presidente da Usiminas, Sérgio Leite, reafirmou o compromisso da empresa com a cidade. “Queremos a união com a comunidade, em busca de resultados”, ressaltou o executivo. Leite manifestou-se otimista com a ainda tímida recuperação da economia brasileira. Lembrou que a companhia fechou o primeiro semestre de 2017 com lucro líquido de R$ 108 milhões, deixando-o otimista em seu projeto da “nova Usiminas”, que inclui, o reacendimento, no próximo ano, do Alto Forno 1 da Usina de Ipatinga.

ENTENDIMENTO ENTRE CONSELHEIROS

Presente no almoço, o conselheiro da Usiminas Luís Carlos Miranda, representante da Previdência Usiminas, lembrou que a atual diretoria da empresa resgata o elo com a comunidade, rompido desde gestão do ex-presidente Marco Antônio Castello Branco. O conselheiro assinalou também que o diálogo vem sendo reestabelecido entre os dois maiores acionistas da Usiminas (os grupos Nippon Steel/Sumitomo e Ternium/Techint), para solução da posição antagônica em relação à presidência da companhia. Uma das iniciativas será o encontro de Miranda com os novos conselheiros da Nippon Steel/Sumitomo no Brasil, agendado para hoje, no Hotel San Diego, em Ipatinga.

CONVIDADOS

A convite do presidente do Grupo Raízes, Elísio Vieira, Sérgio Leite compareceu ao almoço em companhia dos diretores da Usiminas Tulio Cesar Chipolleti, Roberto Maia, Luís Márcio Araújo Ramos, César Bueno; do conselheiro da empresa, Luís Carlos Miranda; da gerente-geral de Comunicação Corporativa, Ana Gabriela Dias e do assessor de relações públicas, Carlos Henrique Coelho Ferreira. Depois da diretoria da Usiminas, quem se senta à mesa com os integrantes do Grupo Raízes serão o diretor-presidente da Cenibra, Naohiro Doi, e a diretora do Instituto Cenibra, Leida Horst. Eles são os convidados para o encontro do dia 28 de junho, no Hotel San Diego, em Ipatinga.

SOU+SAÚDE

A Aperam South America entrega à comunidade de Timóteo, na próxima terça-feira (9), às 14h, o Centro de Promoção de Saúde (Sou+Saúde). O local, construído pela nova operadora Abertta Saúde no Bairro João XXIII, oferecerá atenção exclusiva e diferenciada aos empregados e dependentes da Aperam.

MÃES

O Cariru Tênis Clube (CTC), em Ipatinga, promove neste sábado (6), o Baile das Mães, com animação do Grupo Quinto Elemento. As mesas (de quatro lugares) custam R$80,00 para sócios e R$160,00 para não sócios; o convite individual, R$ 10,00 para sócios e R$ 15,00 para não sócios. No domingo (7), no Parque Aquático, haverá a apresentação do trio Art’Vitrola e da Banda Pen Drive, com sorteio de brindes. O CTC também programou para o dia 21 de maio, a sua V Feijoada.

A seguir a cobertura fotográfica do almoço do Grupo Raízes com a participação da diretoria da Usiminas: