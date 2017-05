Circuito Sesi de Tênis reúne atletas de 40 indústrias

Empresários, industriários e familiares participaram no último fim de semana da 10ª edição do Circuito Sesi de Tênis- Etapa Vale do Aço, no Clube Morro do Pilar, em Ipatinga. Promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), o torneio que teve início na quinta-feira (18) e encerrou-se no domingo (21) com os classificados para a etapa regional, que será disputada entre os próximos dias 30 de junho e 2 de julho.

Neste ano, o circuito contou com a participação de 122 inscritos, 66 industriários e 56 duplas, vagas destinadas aos dependentes de industriários e sócios do clube.

“Tivemos um aumento de 60% no número de inscritos se compararmos ao ano passado”, pontua Rodrigo Assumpção, Supervisor de Esportes e Atividades Físicas Empresariais. “Isso nos motiva e reforça o compromisso do Sesi na disseminação da adoção de um estilo de vida mais saudável aos industriários e seus dependentes, através do tênis, esporte que estimula o desenvolvimento muscular, coordenação, tática – desenvolvimento do cérebro e autoestima”.

Feliz com o resultado o campeão da etapa Vale do Aço, e participante do Circuito de Tênis desde 2015, Arísio de Abreu Barbosa, assistente técnico especializado da Aperam, já vislumbra uma vaga na etapa estadual. “Comecei a praticar tênis aos 20 anos de idade, esporte que me identifiquei desde o início. Essa é a minha terceira classificação na etapa local. O torneio além de organizado e desafiador me proporciona prazer em um ambiente agradável onde tenho a oportunidade de fazer amigos. Meu grande desafio agora é a classificação na etapa estadual, e por que não neste ano?”, pontua Arísio, otimista.

INCENTIVADOR

Semifinalista pelo terceiro ano consecutivo e incentivador da modalidade, Luciano Araújo, presidente da Fiemg – Regional Vale do Aço, elogiou o alto nível das partidas e a dedicação dos atletas.

“A cada ano acompanhamos a evolução dos atletas e a participação mais frequente da indústria; esse ano cerca de 40 empresas foram representadas na etapa local. Deixo o convite a todos para a etapa regional que sediaremos, em Ipatinga.”- destaca Araújo.

Estiveram presentes no encerramento do evento o vice-presidente da Fiemg – Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato; o diretor da Usiminas, Roberto Maia; o presidente do Clube Morro do Pilar, Geraldo Beligoli; a gerente do Sesi Ipatinga, Cleia Chamon; e o presidente da Fiemg Jovem, Victor Araújo.