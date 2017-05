Cinedocumenta prepara futuros cineastas

Estudantes da Escola Estadual Professora Elza de Oliveira Lage receberam os certificados de participação na oficina de cinema, promovida pelo Cinedocumenta, em Ipatinga. A entrega foi feita pelo idealizador e realizador da Mostra de Cinema Documentário, Éderson Caldas, no último dia do evento.

A aula foi um sucesso, segundo avaliação do jornalista, historiador e documentarista, Sávio Tarso, que ministrou o curso juntamente com o também jornalista e documentarista, Nilmar Lage. “Pudemos perceber que muitos alunos são vocacionados para o cinema; alguns com afinidade para direção, outros produção, fotografia” – avalia Tarso.

Nilmar Lage elogiou a inclusão de oficinas na programação da Cinedocumenta. “Esse projeto de formação é muito importante, é mais um canal de acesso das pessoas à linguagem do cinema documental. Quanto mais pessoas envolvidas com essa atividade, melhor para todo mundo, inclusive para quem já trabalha com cinema, e gosta de envolver mais parceiros em suas produções, melhorar a qualidade do que é criado.” – ressalta.

Allif Emanuel,13 anos, disse que a oficina como bem produtiva, contando em seguida que se identificou com todo o conteúdo ministrado, e que pretende fazer um filme para aplicar os conhecimentos adquiridos. “Meu filme vai ser sobre a idade média, um período maravilhoso da história, de rica cultura”, adiantou.

Gustavo Henrique Alves Mariano, 13 anos, conta que desde criança gosta de produzir vídeos. “Já fiz alguns stop motions usando bonequinhos de lego. Agora, pretendo criar um canal, e investir na produção de filmes que abordem assuntos como os problemas sociais da região.”

“Fotografia é a melhor coisa do mundo”, disse a aluna Lauanda Cristiny Rufino, 13 anos, acrescentando que ficou encantada com a câmara profissional usada durante a oficina.

A Cinedocumenta contou com o apoio do Edital Exibe Minas 2016.