Cinedocumenta 2017 apresenta balanço positivo

Com o tema “Diversidade de amar”, a 12ª Cinedocumenta – Mostra de Cinema Documentário, foi vista por cerca de 1500 espectadores no Teatro do Centro Cultural Usiminas, Fadipa e Escola Estadual Professora Elza de Oliveira Lage, em Ipatinga. O evento, que teve como mestre de cerimônia a travesti Camila Oliveira, apresentou filmes de várias capitais, como Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A exibição de “Pitanga”, que refaz a trajetória do ator Antônio Pitanga, e “Manifesto Porongos”, focado no episódio da Revolta Farroupilha, inspiraram o debate do primeiro dia da Cinedocumenta permeado pelo tema racismo. A conversa contou com a participação do professor, jornalista e documentarista, Sávio Tarso; com o diretor do “Manifesto Porongos”, Thiago Köche, e o produtor cultural convidado, Fábio Delduque, que também é cenógrafo e diretor de arte.

Em seu segundo dia, a Cinedocumenta promoveu a Sessão Cinema Eficiente, com a projeção dos filmes “Luiza” e “Colegas”. A matinê foi dedicada aos alunos da Apae que compareceram ao Teatro do Centro Cultural Usiminas. “Os meninos se divertiram muito com as atrações, principalmente com o longa-metragem “Colegas”, que mostra a alegria de viver dos portadores de Síndrome de Down. Em diversos momentos, a turma manifestou-se, com aplausos, a sua satisfação por estar ali assistindo aos filmes”, comentou a psicóloga Elmina Ferreira, que acompanhou a turma, juntamente com outros colaboradores da entidade.

Na sessão da noite, entraram em cena os filmes “Divinas Divas”, longa sobre transformistas, e “Ingrid”, curta-metragem que trata da relação de uma mulher trans com a sua própria imagem. A exibição dos filmes foi seguida de debate com a professora, jornalista e documentarista, Tatiana Carvalho e Maick Hannder, diretor de Ingrid.

– “Divinas Divas” e “Ingrid” permitiram que as personagens se sentissem pertencentes às obras. Os trabalhos não são sobre essas pessoas, mas foram produzidos com elas, deram voz a grupos que estão à margem da sociedade permitindo que se colocassem livremente nos documentários. – destacou Tatiana Carvalho, colaboradora do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG.

A professora parabenizou a Cinedocumenta pela escolha do tema “Diversidade de Amar”. “A mostra veio promover reflexões sobre temas pertinentes. É oportuna e urgente essa discussão. As pessoas precisam se unir pra lutar e enfrentar a violência LGBTfobia”.

MULHERES

Tatiana elogiou ainda a seleção de filmes assinados por mulheres, como é o caso de “Divinas Divas”, de Leandra Leal, e “Pitanga”, que conta com a codireção de Camila Pitanga. “É ótimo ter uma programação marcada pela presença da mulher no cinema.”

Maick Hannder destacou o processo de produção de “Ingrid”. “Como há a exposição emocional e a física da personagem, dei à Ingrid um gravador, e pedi a ela que gravasse o que ela considerasse importante retratar no filme. Esse foi o caminho que encontrei para deixá-la mais à vontade, pra dizer o que sentia, no tempo dela, e sem a interferência de entrevistados. O resultado foi ótimo”.

A última sessão da 12ª Cinedocumenta foi promovida na manhã de sexta-feira, no auditório da Fadipa, com a exibição dos filmes “Mademoiselle do rap”, sobre Lulu Monamour, que se auto-intitula o primeiro cantor de rap assumidamente homossexual no Brasil; e “Amor, a razão”, um filme do baiano Rogério Vilaronga, que participou do debate após a exibição do documentário.

Encerrando a sessão, Éderson destacou a permanência da Cinedocumenta em cena por 12 anos, e a sua realização em 2017 como símbolo da resistência à crise que se instalou no Brasil, e que tem afetado os projetos culturais.

A Cinedocumenta é uma realização de Éderson Caldas, com o apoio do Edital Exibe Minas 2016, Lei Estadual de Incentivo à Cultura e patrocínio da Usiminas.