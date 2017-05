Cenibra recebe prêmio por excelência em segurança

A Cenibra recebeu o prêmio concedido da Oji Holdings Corporation – acionista majoritária da empresa – em função dos bons resultados em Segurança do Trabalho na Área Florestal. O Sistema de Segurança e Saúde Ocupacional da empresa atende aos princípios das certificações de manejo florestal sustentável Cerflor e FSC.

A empresa tem desenvolvido ferramentas e práticas de segurança que direcionam para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A cultura de segurança da Cenibra incentiva e valoriza as ações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural (CIPATR) e dos Comitês de Segurança e Saúde Ocupacional.

Para alinhamento das boas práticas de segurança e saúde ocupacional, os empregados prestadores de serviços também são incentivados e convidados a participar desses comitês e comissões formais, visando a meta zero acidente. Os comitês realizam reuniões periódicas para avaliação das ocorrências de acidentes do trabalho, para estabelecimento de medidas preventivas e corretivas e melhoria das condições de segurança e saúde dos empregados próprios e prestadores de serviços nas atividades da empresa.

Os empregados são assessorados pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e pelo Serviço Especializado de Segurança e Saúde no Trabalho (SESTR). Todas as ações de segurança e saúde ocupacional implantadas nos processos industrial e florestal contam com o apoio da alta administração por meio do Comitê Executivo de Segurança e Saúde Ocupacional, constituído pelos gestores das áreas florestal, industrial, recursos humanos e qualidade e meio ambiente.

ACIDENTE ZERO

O diretor-presidente da Cenibra, Naohiro Doi ressalta que a empresa realiza investimentos e diversas ações com o objetivo de proporcionar infraestrutura adequada e de conscientizar os empregados sobre a importância da saúde como um valor individual. Segundo o executivo, para alcançar com excelência a satisfação individual e coletiva, é necessário além de determinação, planejamento e competência, que todos tenham a saúde e a segurança como valores básicos”.

Para Naohiro Doi, o comportamento seguro deve ser um gesto natural de todo trabalhador. “Todo profissional deve ter a convicção de que suas atividades são fundamentais para o sucesso da organização em que trabalha e, sobretudo, para contribuir com o bem-estar social. A redução das ocorrências de incidentes e acidentes depende principalmente das atitudes e práticas seguras dos empregados no dia a dia”.

O CEO da Cenibra explica que além de respeitar e cumprir todas as normas e os procedimentos é fundamental o espírito de equipe para estabelecer um ambiente de trabalho seguro. “Todos devem ter os princípios de segurança e saúde no trabalho como regras essenciais. O Acidente Zero é consequência de diversas ações como a utilização correta dos equipamentos de proteção individual e coletiva, a execução das atividades conforme treinamento, diálogos de segurança e análises prevencionistas, bem como a organização e a cordialidade no ambiente de trabalho.” – conclui o Naohiro.