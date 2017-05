Cenibra e Sebrae encerram capacitação de fornecedores

Treze pequenas empresas receberam consultorias especializadas nas áreas de gestão financeira, legislação trabalhista e ambiental, ministrada pelo Sebrae Minas. A ação faz parte do projeto de “encadeamento produtivo”, realizado pelo Sebrae, em parceria com a Cenibra, desde agosto de 2016, com continuidade neste ano.

A consultoria é realizada pelo Instituto Antônio Ernesto de Salvo (Inaes), ligado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg). Em fevereiro deste ano, o Sebrae apresentou os resultados deste trabalho, bem como os participantes manifestaram sua percepção quanto ao trabalho realizado.

O projeto foi criado a partir da análise do poder de compra local realizada pela indústria de celulose e pelo Instituto Cenibra. Com esse diagnóstico, a empresa demandou ao Sebrae Minas um plano de capacitação, para contribuir de forma eficaz com o desenvolvimento da cadeia de fornecedores locais. A iniciativa teve como público-alvo microempreendimentos, empresas de pequeno porte do setor industrial, produtores rurais de palmito pupunha, prestadores de serviço florestal e artesãos que fazem parte da cadeia produtiva ou são potenciais fornecedores de suprimentos da Cenibra, no Vale do Aço. Além da possibilidade de ampliar negócios com os fornecedores locais, a fabricante de celulose contribui para aumentar a competitividade dos pequenos empreendimentos que estão em seu entorno.

“Os empresários necessitam muito de um projeto como este. Esta ação não pode parar, pois creio ser este o caminho para o desenvolvimento das empresas, uma vez que orienta o empresário a caminhar e evoluir na gestão do seu negócio e não perder o foco do mercado. Acredito na continuidade do projeto em Belo Oriente, bem como a extensão para Naque e Açucena.”, afirma José Roberto Sudário, representante da Associação Comercial dos Empresários (ACE/CDL) de Belo Oriente, Naque e Açucena.

BOM RELACIONAMENTO

A Cenibra tem uma ampla e diversificada base de fornecedores, que inclui desde pequenos produtores rurais até empresas de grande porte, nacionais e multinacionais. Essa base é dividida entre fornecedores de materiais e equipamentos, insumos e produtos químicos, gás e energia, prestadores de serviços e logística.

As negociações e contratações respeitam os critérios de avaliação, seleção e qualificação estabelecidos, principalmente, com relação aos fornecedores estratégicos na cadeia de suprimentos. Em 2016, foram gastos R$ 624 milhões (50% do total) com fornecedores de Minas Gerais.

A Cenibra incentiva as empresas com as quais trabalha a praticar a sustentabilidade e a disseminar informações e conhecimentos sobre o tema entre todos aqueles que integram sua cadeia de valor. Qualquer empresa que apresente requisitos de qualidade de produtos ou serviços, atenda aos critérios de cadastramento e cultue valores semelhantes aos da Cenibra é um potencial fornecedor.