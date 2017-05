Campanha do Agasalho da Usiminas levanta 35 mil donativos

Voluntários da Usiminas e Usiminas Mecânica comemoram o sucesso da Campanha do Agasalho 2017. As equipes envolvidas na ação social arrecadaram quase 35 mil itens entre roupas, calçados, brinquedos, material de higiene e limpeza e alimentos não perecíveis, entregues a 28 entidades assistenciais na Região Metropolitana do Vale do Aço.

A iniciativa, coordenada pelos voluntários, teve o apoio de vários parceiros como a Fundação São Francisco Xavier, Instituto Cultural Usiminas, Consul, Sodexo, Engimap e Sankyu. “Estou há quatro anos apoiando a coordenação do grupo de voluntários da empresa e vejo que, apesar das dificuldades do cenário em que vivemos, conseguimos suprir as necessidades das entidades. Vamos conseguir ajudar muita gente com o suporte da comunidade e da parceria com as empresas”, avalia Rodrigo Laporte Pereira, laboratorista da Gerência-Geral de Controle Integrado da Qualidade da Usina de Ipatinga.

Para o diretor da Usina de Ipatinga, Roberto Maia, os gestores da Usiminas sempre incentivarão e apoiarão projetos que tragam benefícios à comunidade: “O que temos que fazer todos os anos é dar total apoio às ações de nossos voluntários, seja na campanha do agasalho, seja no Dia V, ou em outros eventos neste sentido. E eu fico feliz em constatar que temos um grupo de voluntários muito engajados, que compram as ideias e se movimentam para coloca-las em prática sem medir esforços”, elogia. “Outro ponto importante da campanha deste ano é que fomos mais assertivos na arrecadação dos donativos, focando em itens de real necessidade das instituições”, complementou Roberto.

A importância da inciativa e da solidariedade da comunidade também foi lembrada pelas instituições. “A iniciativa Usiminas é de grande valia para a instituição, nesta época de crise em que vivemos, contar com este apoio todos os anos nos ajuda muito. Os internos ficam muito felizes quando os voluntários veem aqui”, afirma Greice Keli Machado Franca, enfermeira Lar Paulo de Tarso, uma as entidades beneficiadas em Ipatinga.