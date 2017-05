Câmara quer suspensão do estacionamento rotativo em Ipatinga

Vereadores da Câmara Municipal de Ipatinga encaminharam ofício ao prefeito Sebastião Quintão requerendo a suspensão imediata do funcionamento dos parquímetros instalados nas áreas de estacionamento rotativo do Centro. A informação foi divulgada, na tarde desta sexta-feira (5), durante entrevista coletiva concedida no gabinete do presidente do Legislativo, Nardyello Rocha, com a participação da maioria dos parlamentares.

“Desde que assumimos nossos mandatos, em janeiro, somos constantemente procurados por pessoas que se sentem lesadas por estes equipamentos. Além dos motoristas que estacionam na área central da cidade, os comerciantes também têm sido afetados pela instalação dos equipamentos. Não podemos permitir que a população seja prejudicada em seu dia-a-dia”, declarou o presidente do Legislativo, Nardyello Rocha.

O vereador esclareceu outros pontos que justificam o pedido de retirada do equipamento das áreas de estacionamento no Centro. “As máquinas não emitem recibos, o que gera questionamentos sobre a transparência da cobrança. Seu funcionamento é pífio. A falta do recibo prejudica os motoristas que estão a trabalho, porque não podem ser ressarcidos do pagamento por seus patrões. As pessoas idosas têm grande dificuldade de operar o equipamento”, disse Nardyello.

O presidente da Câmara também afirmou que foi pedida a revisão de todas as multas já expedidas. “O equipamento não fornece troco e não há disponibilidade de tempo excedente mínimo para quem pagou possa chegar até o seu veículo. Então não existe bom senso. Às vezes por causa de dois ou três minutos a pessoa acaba sendo multada” disse.

Os vereadores defenderam que os agentes de trânsito contratados recentemente para fiscalizar o uso dos parquímetros sejam realocados em outras áreas da administração municipal e tenham seus empregos resguardados. “Algumas pessoas, revoltadas com a situação, têm descontado sua insatisfação nos agentes, que não têm culpa do mau funcionamento dos parquímetros e apenas cumprem sua obrigação. A situação de trabalho desses profissionais não é favorável”, concluiu Nardyello Rocha.