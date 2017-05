Câmara de Ipatinga recebe presidente da Usiminas

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, em um dos encontros realizados no seu primeiro dia de compromissos em Ipatinga, destacou na manhã de hoje (3) na Câmara Municipal da cidade, a importância do diálogo com diversos setores da comunidade.

“Temos que trabalhar em Ipatinga buscando o equilíbrio, o entendimento em todas as relações, internas e externas, com o objetivo de construir o presente e o futuro da Usiminas. Tivemos um grande avanço nos últimos 12 meses graças à competência da nossa equipe, mas precisamos continuar nessa rota para gerar resultados mais significativos”, afirmou o presidente da Usiminas.

O presidente da Câmara de Ipatinga, Nardyello Rocha, reforçou a relevância da iniciativa. “A visita aos vereadores hoje mostra a maior proximidade que pedimos da empresa junto à comunidade. Conheço o Sergio e sei da sua capacidade de gestão para superar este momento na Usiminas. O legislativo está à disposição para contribuir, pois sabemos que assim poderemos voltar a trazer benefícios para todos.”

Sérgio Leite participará nesta quinta-feira (4) de café da manhã, na Câmara de Diretores Lojistas (CDL) e a Associação Comercial e Industrial de Ipatinga (Aciapi). Lá será recebido pelo presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves; e pelo presidente da CDL, Cláudio Zambaldi, reunindo-se a seguir com empresários de Ipatinga.