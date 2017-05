Câmara de Ipatinga aprova transferência de área à PM

Na segunda reunião ordinária do mês, nesta quarta-feira (24), o plenário da Câmara Municipal de Ipatinga aprovou a concessão de terreno do município à Polícia Militar. A área, cerca de 800 m², se localiza na Rua Edgar Boy Rossi, no Centro, onde atualmente funcionam as sedes da 12ª e 82ª Companhias da Polícia Militar. A aprovação permitirá que as companhias militares permaneçam no local por um prazo de 25 anos, concedendo-lhes ainda a autonomia de realizar reformas ou ampliação das sedes.

O projeto de lei da concessão do terreno (nº 43/17) teve aceitação unânime entre os parlamentares, sem nenhum voto contra, e seguirá agora para a sanção do governo municipal. Os vereadores entenderam a importância da regularização das sedes para a continuidade dos trabalhos da Polícia Militar, “do ponto de vista da legalidade e do interesse público”, diz o texto.

A 12ª Cia da Polícia Militar exerce a responsabilidade pelo policiamento de meio ambiente e trânsito rodoviário em 97 municípios da região. Já a 82ª Cia é responsável pela segurança de toda a região central, além dos bairros Veneza I e II, Planalto, Caravelas, Jardim Panorama, Horto, Cariru, Bela Vista, Bairro das Águas e Bom Retiro.

PROJETOS APROVADOS

Outro projeto de lei aprovado em 2ª votação na reunião ordinária institui a Semana Municipal do Ciclismo (PL nº 39/17), a ser comemorada no mês de agosto. O objetivo é incentivar o uso das bicicletas como meio de transporte, divulgar os benefícios à saúde promovidos pela prática de pedalar e conscientizar ciclistas, motoristas e pedestres sobre o mútuo respeito que deve haver no trânsito.

Também foram aprovados na reunião ordinária desta segunda-feira o PL 44/2017, que autoriza a transferência de recursos, da ordem de R$ 600 mil, para a Liga Ipatinguense de Esportes Especializados (Liespe) e Liga de Desportos de Ipatinga (LDI), e projeto de lei (nº 41/17) que dispõe sobre o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Ipatinga.