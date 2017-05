Bom Samaritano assume antigo São Camilo em Fabriciano

O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius, e representantes do Governo do Estado transferiram nesta quarta-feira (10), a gestão do Hospital São Camilo para a Beneficência Social Bom Samaritano, de Governador Valadares. A Fundação São Camilo, antiga gestora, não está mais à frente do hospital, em virtude do encerramento do contrato que mantinha com o Estado desde 2012. O contrato emergencial não podia mais ser renovado e o hospital corria risco de fechamento.

A negociação que resultou na escolha da nova gestora foi conduzida pelo prefeito junto à Secretaria de Estado da Saúde, que admitiu ainda a proposta do município de implantar a gestão plena na saúde, modelo que vem sendo adotado por vários municípios e permite à prefeitura gerir os recursos que receber do Estado e do Governo Federal. A Beneficência Bom Samaritano ficará à frente do hospital de Fabriciano por pelo menos seis meses, tempo em que o município terá que fazer um chamamento público para escolher a gestora definitiva do hospital por período que poderá chegar a 30 anos.

A Bom Samaritano já administra o antigo Hospital Evangélico em Governador Valadares com excelentes resultados junto ao Estado e ao SUS. O superintendente da instituição, Elvis Andrade, conheceu as instalações do São Camilo e já começou a definir a equipe administrativa. Uma das primeiras medidas foi o acesso ao sistema gerencial e à lista de pacientes internados. “Estamos tomando pé da situação para decidir que medidas tomar, inclusive em relação aos funcionários. Todos serão tratados com respeito e dignidade e certamente, a grande maioria, continuará trabalhando conosco”, disse Elvis.

NOVA FASE

Com as mudanças, o São Camilo passa a se chamar Hospital Dr. José Maria Morais, um dos fundadores do antigo Hospital Siderúrgica, que funcionou primeiro no local. O médico faleceu em 2016. “Dr. José Maria Morais foi um batalhador pela melhoria da saúde em Coronel Fabriciano e ninguém mais do que ele merecia essa homenagem”, afirmou o prefeito Marcos Vinicius.

Segundo o prefeito, com a gestão plena e a incorporação do São Camilo, o município dá um salto gigantesco na saúde e pode voltar a realizar partos ainda neste ano com a entrada em funcionamento da maternidade, o que não ocorre há oito anos. Ainda de acordo com o prefeito, a estrutura do Hospital Dr. José Maria Morais comportaria ainda a implantação de uma pediatria e mais um centro cirúrgico.

RECURSOS ASSEGURADOS

A referência Técnica da Secretaria de Estado da Saúde, Elizabeth Franqueira, garantiu que os recursos repassados ao São Camilo continuarão a ser enviados dentro da nova parceria. São cerca de R$ 1 milhão e 36 mil mensais, além dos repasses do Governo Federal por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Esses valores podem variar conforme a capacidade de atendimento do hospital. Atualmente, são cerca de R$500 mil reais mensais.

Elizabeth informou que os repasses à Fundação São Camilo sob responsabilidade do Estado estão em dia e não há débitos em atraso. A última parcela, segundo ela, já foi empenhada, “o que garante o encerramento do convênio dentro da normalidade e permite à Fundação São Camilo fazer todos os acertos trabalhistas e com fornecedores”, concluiu.